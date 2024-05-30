انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية السبت

تنطلق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية السبت المقبل للقسم العلمي بمادتي الفقه والحديث، بينما تبدأ امتحانات القسم الأدبي، يوم الأحد بمادتي الفقه والإنشاء.

توفير سبل الراحة للطلاب

وأكد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، أن فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يتابع استعدادات امتحانات الثانوية الأزهرية ويوصي بالاهتمام بضرورة توفير كل سبل الراحة للطلاب حتى يتمكنوا من أداء امتحاناتهم فهم مستقبل الأمة بما يحملونه من رسالة الأزهر.

بعث وكيل الأزهر برسالة اطمئنان إلى الطلاب وأولياء أمورهم أنه لن يضيع بإذن الله جهود الطلاب فهذا وقت حصاد تعبهم، فتعب كل طالب وأسرته لن يضيع، وما اتخذناه من استعدادت ستجعل كل طالب يأخذ حقه غير منقوص.

من جانبه أوضح الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه تم الانتهاء من جميع استعدادت الثانوية الأزهرية وتم التشديد على كل رؤساء اللجان باتباع التعليمات الخاصة بالامتحانات دون تفريط أو تكاسل، فتعب ومذاكرة أبنائنا الطلاب متوقفة على جهودكم وانضباطكم، وأنه لن يكون هناك مكان للتقصير.

وأعلن رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أنه تيسيرا لأبنائنا الطلاب في حالة ضياع إثباته الشخصي فقد وفر القطاع من خلال بوابة الأزهر استخراج رقم جلوس بالصورة وهو يعتد به كإثبات للشخصية ويتاح للطلاب الدخول به، وهذا الأمر هو لأول مرة حرصا على أبنائنا الطلاب.

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من القسم العلمي بلغ 32319 طالبا، و27927 طالبة، وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 59169 طالبا، و36977 طالبة، بإجمالي عدد طلاب 156392 طالبا وطالبة، مقسمين على 590 لجنة على مستوى الجمهورية.

على الجانب الآخر قال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد، إن قوافل التوعية التي يطلقها المجمع في المطارات والموانئ التي يسافر منها الحجاج كل عام تعمل على استقبال أفواج حجاج بيت الله الحرام وتوعيتهم بمناسك الحج قبيل مغادرة أرض الوطن إلى الأراضي المقدسة؛ حيث تقوم القوافل التي تضم وعاظ الأزهر وواعظاته ممن تم تدريبهم وتأهيلهم بشكل يلبي احتياجات الحجاج المعرفية، بالتوعية المباشرة داخل صالات المطار بمناسك الحج والعمرة لحجاج القرعة والتضامن والجمعيات على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى حجاج الوزارات والهيئات المختلفة والسياحة، حيث يتم تقسيم أعضاء القافلة على فترات مختلفة على مدار اليومية لتغطية كل أفواج الحجاج على مدار 24 ساعة في المطارات والموانئ.

