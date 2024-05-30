معهد رأس غارب الأزهري يواصل تحسين قدرات الطلاب اللغوية والفنية

يواصل المعهد الابتدائي الازهري برأس غارب تفعيل مبادرة تحسين قدرات الطلاب لكافة مراحل النقل الابتدائي بالمعهد، تحت رعاية فضيلة الدكتور محمد حسانين عبد اللاه، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، واشراف محمود عبد الحميد، مدير التعليم الابتدائي، وتنظيم شيخ المعهد شاذلي عبد الله محمود.

وتتنوع الأنشطة المقدمة بالمعهد بين تحفيظ القرآن الكريم، وتأسيس اللغة العربية واللغة الانجليزية، وتعليم الخط والرسم، ويعرب الطلاب وأولياء أمورهم عن تقديرهم لتلك المبادرة التي تشغل وقت الطلاب وتنمي قدراتهم اللغوية، وخاصة ضعاف المستوى منهم، وتشجيعهم وتحفيزهم للارتقاء بمستواهم اللغوي والفني خلال فترة الإجازة الصيفية.

يأتي ذلك بناء على توجيهات قطاع المعاهد الأزهرية، ويتم تفعيلها بالمعهد من خلال نخبة متميزة من أكفأ معلمي ومعلمات المعهد؛ الحريصين على رفع كفاءة مستوى الطلاب.

هذا وكانت منطقة البحر الأحمر الأزهرية قد أعلنت عن فتح باب التقدم لشغل عدد من الوظائف الإشرافية بديوان عام المنطقة ندبا لتسيير الأعمال، وهي كالتالي :

١) مدير إدارة شئون القرآن الكريم

٢) مدير إدارة رياض الأطفال

٣) موجه عام مواد فلسفية



وجاءت شروط شغل الوظيفة كما يلي:

١- الحصول على مؤهل عال مناسب وتأهيل تربوي، وبالنسبة لمدير إدارة شئون القرآن الكريم حاصلا على مؤهل عال أزهري مناسب.

٢- أن يكون مدير الإدارة على درجة معلم أول أ بأقدمية سنتين على الأقل، وأن يكون موجه عام المواد الفلسفية حاصلا على كبير معلمين.

٣- ألا يكون قد وقع عليه جزاء أكثر من عشرة أيام ولم يتم محوه.

٤- ألا يكون محالًا إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية أو صدر له قرار بالإبعاد أو الوقف عن العمل.

٥- أن يكون على رأس العمل.

٦- أن يكون آخر تقريرين للمتقدم كفء.

٧- بالنسبة لوظيفة موجه عام المواد الفلسفية يشترط قضاء مدة بينية قدرها خمس سنوات في الوظيفة الأدنى،

والحصول على تقرير تقويم الأداء للعامين السابقين مباشرة عن تقدير ( فوق المتوسط ).

ويتم استلام الملفات في موعد غايته خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان

أما عن الأوراق المطلوبة فهي: (طلب مستوفٍ للبيانات– صورة من خطاب اجتياز الكادر– صورة من بطاقة الرقم القومي– بيان بالجزاءات التي لم يتم محوها– صورة من مباشرة العمل-بيان حالةكمبيوتر+يدوي). مع العلم بأنه لن ينظر إلى الطلبات التي لم تتوفر فيها جميع الشروط ولا التي تُقدم بعد انتهاء موعد الإعلان.