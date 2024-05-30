الخميس 30 مايو 2024
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

قوات الاحتلال الإسرائيلي تردم بئرًا شمال غرب أريحا

قوات الاحتلال الاسرائيلي
قوات الاحتلال الاسرائيلي

ردمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بئر مياه ارتوازي شمال غرب أريحا.

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وقالت مصادر محلية لـ "وفا"، إن قوات الاحتلال ردمت بئر مياه ارتوازي في منطقة خاضعة للسيطرة الفلسطينية، قرب مجمع الطاقه الشمسية غرب أريحا، واغلقته بالإسمنت، كما استولت على الحفار وأوقفت صاحبه عبد الناصر ياسين. 

وقالت بلدية البيرة، إن قنابل الغاز التي أطلقتها قوات الاحتلال الاسرائيلي أدت إلى اندلاع حريق كبير في حسبة ومجمع البيرة التجاري.

وأفاد رئيس بلدية البيرة بالإنابة روبين الخطيب في اتصال هاتفي مع "وفـــا"، بأن الحريق تسبب باشتعال النيران في أكثر من 100 محل تجاري وبسطة في المجمع التجاري.

وأضاف، أن الحريق أدى أيضا إلى اتلاف نحو 100 بسطة خضار وفواكه وملابس وأحذية وحلويات وأدوات منزلية وغيرها.

ولفت الخطيب إلى أن الاحتلال عرقل وصول طواقم الدفاع المدني إلى المكان لأكثر من ساعة مما تسبب في اتساع رقعة الحريق الذي امتد إلى مبان ومحال تجارية مجاورة.

وأشار إلى أن الحريق تسبب في خسائر مادية تقدر بعشرات ملايين الشواقل.

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