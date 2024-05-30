"القومي للمسرح" يُذّكر الجمهور بأغاني عمار الشريعي في حفل تكريمه

أقامت المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، حفلا لتكريم اسم الموسيقار الراحل عمار الشريعي بالمسرح القومي، وسط حضور كوكبة من الإعلاميين والفنانين، فضلا عن زوجة الراحل ميرفت القفاص، وابنه "مراد"، وذلك تحت رعاية وزارة الثقافة.

واستهل الحضور، الحفل بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء فلسطين، ثم عزفت فرقة "أعز الناس"، بقيادة المايسترو د.ماجد سرور، مجموعة من أشهر ألحان الشريعي، وسط تفاعل الجمهور الذي ملأ جنبات المسرح القومي ليرفع المسرح شعار كامل العدد.

تكريم أسم الموسيقار عمار الشريعي

كرم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، مساء أمس الأربعاء، اسم الموسيقار الراحل عمار الشريعي، وذلك خلال احتفالية فنية غنائية مميزة، على خشبة المسرح القومي بالعتبة.

وسلم الفنان إيهاب فهمي في نهاية الاحتفالية، شهادة تقدير ودرع المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية لمراد عمار الشريعي نجل الموسيقار الراحل.

كما شاركت الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، التي قدمت روائع ألحان "الشريعي"، بمشاركة الفنان الكبير علي الحجار، والمطرب الكبير هشام عباس، والنجمة هدى عمار، والفنانة إيمان عبد الغني، والفنان أحمد محسن، والفنانة هند عمر، وعازفة الفلوت بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، الفنانة رانيا عمر.

وقالت الإعلامية منى الشاذلي، خلال كلمتها بالحفل، إن الراحل عمار الشريعي باق وحاضر رغم الغياب، مشيرة إلى أن حب الجمهور والناس للشريعي يورثونه لأبنائهم جيلا بعد جيل.

وختتم الحفل بإهداء أسرة الموسيقار الكبير، درعا تذكاريا وشهادة تقدير لرحلة العطاء الفنية للراحل.

معلومات عن الموسيقار عمار الشريعي

وعشق الموسيقار عمار الشريعي، الموسيقى وقدم أعمالا تركت بصمة كبيرة لدى الجمهور، وأصبح واحدا من أهم أعمدة الموسيقى العربية، وأحد رموزها الذين لم ولن ينساهم التاريخ الموسيقى العربى.

وتخطت الأعمال السينمائية للموسيقار الراحل، 50 فيلمًا، والتليفزيونية 150 مسلسلًا، وما يزيد على 20 عملًا إذاعيًا، وعشر مسرحيات غنائية استعراضية.

كما قدم بنفسه عددا من البرامج الشهيرة أبرزها البرنامج الإذاعي الذي استمر عدة سنوات "غواص فى بحر النغم".