توريد 87 الف و564 طن قمح لشون الإسكندرية

تواصل مديرية التموين بمحافظة الاسكندرية متابعة عمليات توريد الاقماح المحلية التى بلغت 78 الف و 564 طن قمح محلى

وأعلن المهندس محمود القلش المتحدث الرسمى لمديرية التموين بالإسكندرية، أن غرفة عمليات المديرية الخاصة بتوريد الأقماح المحلية برئاسة المهندس أحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية تتابع لحظة بلحظة عمليات توريد الأقماح المحلية، من خلال متابعة أعمال لجان الاستلام والكميات الواردة لأماكن استلام الأقماح فى الصوامع والبناكر والتى تتدفق من خلال الموردين والتجار والمزارعين.

و قد بلغت كميات التوريد حتى الآن فيما يزيد عن 78564 طن، فيما استعدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بقيادة المهندس أحمد إبراهيم وكيل الوزارة بجميع الإجراءات اللازمة لانطلاق مارثون توريد القمح المحلى لهذا العام، حيث يبدأ الموسم اليوم منتصف أبريل ويستمر حتى منتصف شهر أغسطس لهذا العام.

وأوضح المهندس "القلش " أن المديرية استعدت لاستقبال الاقماح المحلية لهذا الموسم بسعات تخزينية متميزة عبارة عن 4 أماكن تخزينية و بيانها كالتالى، صومعة برج العرب التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع و التخزين و اجمالى سعتها 90000 طن تسعين الف طن وجاهزة لاستقبال الاقماح المحلية بسعة 30 الف طن، صومعة السلام التابعة للشركة العامة للصوامع والتخزين وسعتها 60 الف طن جاهزة بسعة 30 الف طن لاستقبال الاقماح المحلية , بنكر السلام التابع للشركة العامة للصوامع و التخزين وسعته التخزينية 43200 طن كامل السعة مجهزة لاستقبال الاقماح المحلية، وبنكر جنوب القاهرة التابع لشركة مطاحن و مخابز الإسكندرية و سعته التخزينية 11980 طن اجمالى السعة مجهزة لاستقبال الاقماح المحلية موسم 2024 .

وبذلك يكون اجمالى السعات التخزينية المستعدة لاستقبال الاقماح المحلية بالمحافظة ، 4 لجان ( صومعتين و بنكرين ) اجمالى سعتها 121580 طن , بخلاف توافر سعات تخزينية أخرى فى حالة زيادة كميات التوريد عن السعات المذكورة، وقد تم تحديد أسعار القمح المحلى حسب رتب التوريد و التى حددها القرار الوزارى بالمبالغ الآتية ، أردب القمح زنة 150 كجم درجة نقاوة 23.5 قيراط بسعر 2000 جنيها، أردب القمح زنة 150 كجم درجة نقاوة 23 قيراط بسعر 1950 جنيها , أردب القمح زنة 150 كجم نقاوة 22.5 قيراط بسعر 1900 جنيها، و تستقبل لجان استلام القمح توريد الأقماح بدء من الساعة الثامنة صباحا و حتى الساعة السادسة مساء يوميا.