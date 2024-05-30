ظهرت الآن .. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي

ترقب الطلاب في محافظة القاهرة بفارغ الصبر إعلان نتائج الصف الثالث الإعدادي عبر بوابة التعليم الأساسي، حيث أنهوا أداء امتحانات الترم الأخير في الأسبوع الماضي. تأكيدًا على جدية الوزارة في توفير النتائج، أكدت وزارة التربية والتعليم على نشر النتائج فور الانتهاء من أعمال التصحيح في جميع مدارس المحافظة.

من المتوقع أن يتم اعتماد النتائج رسميًا من قبل المحافظ خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث سيتم رفع النتائج عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي في القاهرة. هذا الإجراء يهدف إلى تسهيل عملية الوصول إلى النتائج للطلاب وأولياء الأمور بشكل سريع وفعّال.

تعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود الوزارة لتعزيز الشفافية والمسؤولية في عملية التقييم التعليمي، وتوفير بيئة تعليمية تشجع على التفوق والنجاح. يعكس هذا الإعلان التزام الوزارة بتقديم أفضل الخدمات التعليمية للطلاب وتمكينهم من متابعة تقدمهم الأكاديمي بسهولة ويسر.

بوابة التعليم الأساسي برقم الجلوس

بوابة التعليم تستمر في توفير الخدمات التعليمية الهامة لطلاب محافظة القاهرة، حيث تم إتمام نشر نتائج سنوات النقل مؤخراً. ومن خلال تطوير الخدمات، أعلنت البوابة عن توفير خدمة جديدة للاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية في المحافظة، وذلك من خلال الاتصال الهاتفي.

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الآن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة بكل سهولة من خلال الاتصال على الرقم 5757 من أي هاتف محمول، أو عن طريق الاتصال من أي خط أرضي على الرقم 09000100.

اضغط هنا للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة

اضغط هنا للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة

هذه الخدمة تأتي لتسهيل عملية الوصول إلى النتائج وتوفير الوقت والجهد للطلاب وأولياء الأمور. وتعكس إحدى جوانب الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة التربية والتعليم والبوابة التعليمية في تطوير وتحسين الخدمات التعليمية وجعلها متاحة بشكل فعّال للجميع.

هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بتطوير قطاع التعليم وتوفير البيئة المناسبة لتحقيق أقصى استفادة للطلاب وتحفيزهم على تحقيق النجاح الأكاديمي. وتعتبر الخدمة الهاتفية وسيلة مريحة وفعالة للاستعلام عن النتائج دون الحاجة إلى الانتظار أو البحث عبر الإنترنت.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة

خلال الفترة من 16 إلى 22 مايو، أُقيمت امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة القاهرة. بدأت لجان التصحيح العمل بجد لإنهاء تصحيح الأوراق الامتحانية في جميع مدارس المحافظة. يهدف هذا الجهد المشترك إلى ضمان دقة وشمولية عملية التصحيح لضمان نتائج عادلة وموضوعية.

من المتوقع أن يتم رفع نتائج الامتحانات على المواقع الإلكترونية خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد اعتماد المحافظة لنتائج الترم الثاني. سيتم إشعار الجمهور بالخبر عبر وسائل الإعلام المختلفة لضمان وصول الإعلان لأكبر عدد ممكن من الطلاب وأولياء الأمور.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم توفير خدمة الاستعلام عن النتيجة عبر الإنترنت، حيث يُمكن للطلاب الاستعلام عن درجاتهم من خلال دفع رسوم الاستعلام الإلكتروني. بعد سداد الرسوم، سيتم إرسال رسالة نصية تحتوي على درجات الطالب.

تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الحكومة لتوفير بيئة تعليمية عادلة وشفافة، وتعزيز التفاعل بين الطلاب والسلطات التعليمية. تسعى الحكومة جاهدة لتمكين الطلاب من الوصول إلى نتائجهم بسهولة وسرعة، وتحفيزهم على متابعة تحصيلهم الأكاديمي بنشاط وحماس.