إزالة حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 175 متر في أسوان

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان، بقيادة شوقى مصطفى بإزالة حالة تعدى على الأراضي الزراعية بقرية سبعة قبلى التابعة العباسية بمساحة 175م2 ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدى.

يأتي ذلك بناءاً على تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن يتكامل مع ذلك تنفيذ مشروعات التطوير والتجميل وأعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات، مع تنسيق المسطحات الخضراء والدهانات ورفع كفاءة منظومة الإنارة، وأعمال الإصلاح والصيانة لشبكات الكهرباء ومياه الشرب.

وتمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، بقيادة سيد مدنى، من تنفيذ 4 قرارات لغلق وتشميع لمحلات مخالفة بمنطقة أطلس بنطاق حى غرب، وإزالة كشك خشبى، مع رفع 61 حالة إشغال بالسوق السياحى، بمشاركة نائب رئيس الحى والمهندسين والفنيين، وبالتعاون مع شرطة المرافق ، كما تم بالتنسيق مع إدارة الحدائق، بقيادة المهندس محمد حسن بتنفيذ أعمال تقليم وتهذيب الأشجار والجهنيميات بعدد من المناطق والأحياء السكنية ، مع زيادة المسطحات الخضراء، وذلك لحسن الظهور بالمظهر الراقى اللائق أمام ضيوف المحافظة ، وهو الذى توازى مع إستكمال أعمال الكنس ورفع مخلفات الأشجار.

أعمال صيانة أعمدة الإنارة العامة ورفع التراكمات بنطاق أحياء المدينة

ونفذت الوحدة أعمال صيانة أعمدة الإنارة العامة، ورفع التراكمات بنطاق أحياء المدينة ، وتواكب مع ذلك قيام وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية بقيادة المهندس أحمد حلفاوى مدير الإدارة العامة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بتنفيذ أعمال النظافة وغسيل الأرضيات بالحدائق والمتنزهات وممشى أهل مصر والميادين المتعددة والسوق السياحى القديم .