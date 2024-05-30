محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح ٨٤.٧%

اعتمد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، بنسبة نجاح ٨٤.٧%، وبلغ عدد المتقدمين للامتحان ١٩٠٢٦٠ طالبًا وطالبة، حضر منهم ١٨٥٥٤٥ طالبًا وطالبة ونجح ١٥٧٣٣.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ٩٣.٨%، ونتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح ٩١%، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح ٩٧.٦%، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٧٤% ونتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح ٦٢.٣%.

إدارة القاهرة الجديدة التعليمية حققت المركز الأول على مستوى المحافظة بنسبة نجاح ٩٧.٣٥%

أكد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم، أن إدارة القاهرة الجديدة التعليمية حققت المركز الأول على مستوى المحافظة، بنسبة نجاح ٩٧.٣٥%، تليها إدارة شبرا التعليمية بنسبة نجاح بلغت ٩٧.٢٩%، وحصلت إدارة المعصرة التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت ٩٦%.

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم، أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدًا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.

كان أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على وجود متابعة يومية للإجراءات التى تم اتخاذها لاستقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء طبقًا لقانون التصالح الجديد 187 لسنة 2023 وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتيسير على المواطنين فى ملف التصالح على مخالفات البناء، كونه أحد الملفات المهمة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة.

ووجه محافظ القاهرة بتقديم أوجه الدعم والإمكانات اللازمة كافة بجميع المراكز التكنولوجية الموجودة بأحياء القاهرة، والبالغ عددها ٣٧ مركزًا لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.

وفى سياق متصل عقدت محافظة القاهرة ورشة عمل شارك فيها نواب المحافظ للمناطق الأربع، والسكرتير العام والمساعد، ورؤساء الأحياء ومديرى المراكز التكنولوجية ومسئولى ملف التصالح وعدد من قيادات المحافظة ، لبحث استفسارات المواطنين والرد على تساؤلاتهم بعد تطبيق القانون، وبحث آليات الدعم اللازم لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوى، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة.

ووجه محافظ القاهرة بتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، مع نشر اللوحات الإرشادية والبانرات التى توضح هذه الإجراءات.

وأكد محافظ القاهرة أن المواطن يستطيع تقديم طلب التصالح عن طريق المركز التكنولوجي بالحى، أو من خلال بوابة الخدمات الحكومية، أو عن طريق تطبيق "تصالح" على الهاتف بعد تنزيله من البلاي ستور.