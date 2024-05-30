محافظة الجيزة .. ظهرت الآن نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2024 موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة

محافظة الجيزة .. ظهرت الآن نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2024 موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بعد اعتماد نتائج امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة للعام الدراسي 2023/2024، أعلن محافظ الجيزة، اللواء أحمد راشد، بفخر نسبة نجاح مشجعة بلغت 87.5%. يُعد هذا الإعلان تأكيداً على جهود الطلاب ومدرّسيهم خلال الفترة الدراسية، ويمثل تحفيزاً قوياً للاستمرار في العمل الجاد والتطوير المستمر.

تم نشر النتائج عبر الإنترنت بهدف تسهيل عملية الوصول إليها للطلاب وأولياء الأمور. ومن خلال استخدام رقم الجلوس، يمكن للطلاب الاطلاع بسهولة على نتائجهم ومعرفة تقديراتهم في المواد المختلفة.

يعكس هذا الإعلان التزام السلطات المحلية بتوفير بيئة تعليمية تشجع على التميز والنجاح، ويعكس أيضًا الشفافية والمسؤولية في عملية التقييم التعليمي.

بهذه النتيجة الإيجابية، يتوجب على الطلاب المحافظة على هذا النجاح والسعي نحو تحقيق أهدافهم الشخصية والأكاديمية في المراحل التعليمية المقبلة. وعلى الجهات التعليمية والمحافظة مواصلة دعم الطلاب وتوفير البيئة المناسبة لتحقيق مزيد من التقدم والنجاح في مجال التعليم.

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024/2023

في إعلانه عن نتائج امتحانات الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2023/2024، أعطى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إشارة قوية إلى أهمية التعليم ودوره الحيوي في مجتمعنا. برفقته، حضر أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، مما يعكس التزام السلطات المحلية بتقديم الدعم الكامل للقطاع التعليمي.

تأتي هذه الخطوة المهمة من المحافظة كجزء من جهودها المستمرة لتعزيز الشفافية والمسؤولية في عملية الامتحانات والتقييم التعليمي. ومن خلال استخدام منصات التواصل الاجتماعي مثل: "فيس بوك"، تسعى المحافظة لتيسير عملية الحصول على النتائج وتقديم الدعم للطلاب وأولياء الأمور في هذه الفترة الحساسة.

اضغط هنا للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة

اضغط هنا للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة

وتعكس تمنيات المحافظة بالتوفيق والنجاح للجميع التزامها بدعم التعليم وتحفيز الطلاب على تحقيق أقصى إمكاناتهم. فالتعليم هو ركيزة أساسية لتطوير المجتمعات وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

علاوة على ذلك، يبرز دور القيادة المحلية في تعزيز الروح المعنوية والتفاؤل بين الطلاب وأولياء الأمور، مما يعزز الثقة في النظام التعليمي ويعزز التعاون بين المدرسة والمجتمع.

بشكل عام، يعكس إعلان نتائج الامتحانات الرسمية مثل هذا الإعلان التزام السلطات المحلية بتوفير بيئة تعليمية مشجعة ومواتية لنمو وتطور الطلاب، وهو جزء لا يتجزأ من رؤية أوسع تهدف إلى تحقيق التميز التعليمي والتنمية المستدامة في المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن درجات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني توزع كالآتي:

مادة اللغة العربية: 80 درجة (درجة النجاح 40 درجة).

مادة اللغة الإنجليزية: 60 درجة (درجة النجاح 30 درجة).

مادة الدراسات: 40 درجة (درجة النجاح 20 درجة).

مادة الرياضيات: 60 درجة (درجة النجاح 30 درجة).

مادة العلوم: 40 درجة (درجة النجاح 20 درجة).

المجموع الكلي: 280 درجة.

بهذه الطريقة، يمكنك الحصول بسهولة على نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023-2024 في محافظة الجيزة، ومتابعة تفاصيل درجاتك بشكل دقيق.