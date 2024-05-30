محافظ شمال سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 81 ٪



اعتمد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، اليوم الخميس، نتيجة الفصل الدراسي الثاني ونهاية العام الدراسي للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024بنسبة نجاح بلغت 81 ٪ من المتقدمين للامتحانات.



وأكد المحافظ، أن عدد الطلبة المتقدمين لامتحان الفصل الدراسي الثاني ونهاية العام للشهادة الإعدادية بلغ 8 آلاف و316 طالبًا وطالبه حضر منهم الامتحان 8 آلاف و156 طالبًا وطالبة، حيث بلغ عدد الناجحين 6آلاف و605 طالبًا وطالبة على مستوي المحافظة.



أضاف المحافظ إنه تم اعلان النتيجة على الرابط المخصص لنتيجة الشهادة الإعدادية علي الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، بجانب ارسال رسائل بنتيجة الطالب علي تطبيق الواتساب المسجل علي أرقام الهواتف المسجلة لدي المديرية لكل طالب أو ولي أمر.



وجه المحافظ الشكر الي مديرية التربية والتعليم على الجهود المبذولة في العملية التعليمية وميكنة نتيجة الشهادة الإعدادية، معلنا عن استعداد المحافظة لامتحانات الثانوية العامة، وموجهًا بتطبيق الإجراءات ومنع الغش.



أشار المحافظ إلى أن أوائل الشهادة الإعدادية هم كل من، ليلي أحمد عبد المجيد، كنزي محمد حمدان سليمان، حسناء حسن كامل، اسما وسام محمود، مرام احمد علي، محمود سعيد محمود، خديجة محمد محمود، عبد الرحمن أسامة أحمد، مريم محمد ممدوح، رواء محمد حسن.

حضر اعتماد النتيجة اللواء أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، حمزة رضوان مدير عام التربية والتعليم، وعادل يحيى، رئيس لجنة النظام والمراقبة وعدد من قيادات مديرية التربية والتعليم والأوائل وأسرهم.