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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

تقليل زمن التقاطر للمترو داخل محطات الخط الأخضر الثالث

الخط الثالث للمترو
الخط الثالث للمترو

أعلنت شركة أر.إيه.تي.بي ديف للنقل كايرو الشركة المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT عن تقليل زمان التقاطر داخل محطات الخط الثالث.

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علي أن يكون زمن التقاطر كل ٤.٥ دقائق بدلا من  ٥,٥ من محطة عدلي منصور إلى إتجاه محطة الكيت كات خلال ساعات الذورة، و٩ دقائق بدلا من ١١ دقائق من محطة الكيت كات إلى إتجاه محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج خلال ساعات الذورة.

وتم تحديد ساعات الذروة من محطة عدلي منصور إلى إتجاه محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج من٦:٠٠ الى ١٠:٠٠ صباحًا ومن ١:٠٠ الى٦:٠٠ مساءً وساعات الذروة من محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج إلى اتجاه محطة عدلي منصور من ٧:٠٠ الى ١١:٠٠ صباحًا ومن ٢:٠٠ الى٧:٠٠ مساءً.
ويبدأ تنفيذ هذا القرار من يوم  السبت القادم الموافق 1 يونيو وحتى بداية أجازه عيد الأضحي المبارك، في ضوء تقديم أفضل الخدمات الممكنة للركاب.

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