تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على فتاة تخصصت في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب النشل وعثر بحوزتها على مواد مخدرة بغرض التعاطي ، تم تحرير محضر ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

القبض مدمنة تسرق الهواتف المحمولة بالقاهرة

ففي أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا بدائرة القسم تمكنوا من ضبط فتاة 22 سنة بدون عمل ومقيمة محافظة الإسكندرية، ولا تحمل تحقيق شخصية ، ولديها معلومات جنائية وبحوزتها عدد 3 هواتف محمولة "مجهولين المصدر " وعدد 10 أقراص من التامول المخدر .

وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات ، اعترفت بأنها من متحصلات وقائع سرقة بأسلوب "النشل" والأقراص المخدرة بقصد التعاطي ، وأقرت بارتكاب عدد 3 وقائع سرقة ، باستدعاء المجني عليهن تعرفن على المضبوطات واتهموها بالسرقة .

ومن جهة اخرى عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين، ووليد المهدي، وأمير زكي، وسكرتارية خالد إسماعيل، ويامن محمود؛ عامل بالسجن المشدد 3 سنوات، وألزمته المصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، لاتهامه مع آخرين سبق محاكمتهم، في القضية رقم 5877 لسنة 2023 جنايات صان الحجر، والمقيدة برقم 2007 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، بسرقة دراجة بخارية من قائدها تحت تهديد السلاح، بنطاق مركز صان الحجر.

تعود أحداث القضية لشهر أغسطس من العام المنقضي 2023، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد بشأن ما تبلغ لمركز شرطة صان الحجر، من المدعو «محمد. ع. ب» 34 عاماً، سائق، مقيم بدائرة مركز صان الحجر ، بأنه حال سيره بالطريق العام مستقلا دراجته البخارية، استوقفه أشخاص مجهولين واصطحبوه لأحد الأماكن لإقصائه عن أعين المارة، وما إن ظفروا به حتى أشهر أحدهم في وجهه سلاح أبيض «مطواة»، وقام الآخرين بتكبيله من فمه وقدميه، وتمكتوا من الاستيلاء على الدراجة البخارية ومبلغ مالي كرها عنه ولاذوا بالفرار.

وبتقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، توصلت تحريات المباحث الجنائية إلى أن وراء إرتكاب الواقعة كل من «إسلام. إ. ع» 23 عاما، عامل، و «يوسف .الـ .ب» 21 عاما، و «شعبان. الـ . ح » 24 عاما، عامل، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة صان الحجر، و «مدحت. ع . ع» 39 عاما، سائق، مقيم التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، وتبين قيام المتهمين من الأول حتى الثالث بسرقة المجني عليه كرها عنه، وقيامهم ببيع الدراجة البخارية للمتهم الرابع الذي أقر أنه يعلم أنها من متحصلات جريمة سرقة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالت أوراق القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق، والتي أصدرت حكمها المتقدم.