إزالة حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة واسترداد 5 افدنة بقنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، شمال محافظة قنا، اليوم الخميس برئاسة عبداللاه الخبير رئيس المدينة، حملة مكبرة لإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم تنفيذ إزالة لحالة تعدي على أملاك الدولة، برئاسة سامح عثمان رئيس قرية ابو مناع غرب وباستخدام معدات الوحدة المحلية وتم الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتمت الإزالة حتى سطح الأرض، مشيراً أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشدداً على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.

وذلك في اطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والتعدي علي حرم الطريق والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وعلى صعيدا اخر، تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، برئاسة عبداللاه الخبير رئيس مجلس المدينة، ونائب المدينة قاسم عبد الراضي، باستمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة، من عموم شوارع المدينة، والقري التابعة وذلك لرفع مستوى النظافة العامة والظهور بالشكل الحضارى ومنع إنتشار الأوبئة والأمراض.

حيث أستهدفت حملات اليوم نطاق المدينة بالكامل، و ذلك بالاشتراك مع قسم المخلفات الصلبة بالوحدة المحلية بمعاونة امبارك رمضان مدير قسم المخلفات الصلبة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا .

وأشار الخبير على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لرفع المخلفات أول بأول لضمان عدم تراكم القمامة والمخلفات لتحسين مستوى النظافة العامة بالمدينة والقري التابعة خلال الفترتين، مشدداً على مسؤولى قسم النظافة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، لكافة الوحدات المحلية بضرورة الاهتمام والمتابعة الميدانية المستمرة بقطاع النظافة العامة، والحفاظ على الوجهة الحضارية لكل مدينة بالمحافظة.

محافظ قنا يتابع مستجدات العمل في ملف تقنين الأراضى وإسترداد أملاك الدولة

كما عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعا مع مسئولي الادارات المعنية بملف تقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة، وذلك للوقوف على آخر مستجدات الموقف الحالي ومعدلات الأداء، موجهًا بتسريع منظومة العمل والانتهاء من كافة الملفات والعمل علي رفع معدلات الأداء إيماءً إلى قرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة.

جاء ذلك بحضور، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، وأحمد أبو المجد مدير عام إدارة الشؤن القانونية بالمحافظة ، والمهندس وليد أبو العباس مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية ، وحمدي حسين مدير عام الشئون المالية والإدارية، واشرف أبوالقاسم مدير وحدة استرداد أملاك الدولة، ومسئولي الادارات المعنية بملف تقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة.

وبحث محافظ قنا، خلال الاجتماع إجراءات تسريع وتيرة العمل بالمنظومة والانتهاء من الملفات ورفع معدلات الأداء، وما تم البت فيه من طلبات وما يجرى فحصه ومعاينته من الطلبات التي قدمها واضعو اليد على تلك الأراضي لتقنين أوضاعهم، وما تم في التقييم الفني والتسعير لباقي الطلبات، وتحصيل مستحقات الدولة بمعرفة اللجنة المختصة، موجها بزيادة معدلات الأداء وتكثيف العمل لإنهاء باقي الاجراءات الخاصة بالملفات المتبقية.

واضاف الداودي ان القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بملف استرداد أراضي الدولة "حق الشعب"، والاستفادة من المبالغ المُحصلة في الإنفاق علي المشروعات وتحسين الخدمات، مشددًا على أهمية تكثيف الجهود بملف تقنين أراضى الدولة والعمل على مضاعفة نسب الإنجاز، وذلك من خلال توفير المزيد من التيسير في الاجراءات، لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.