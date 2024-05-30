تفاصيل سقوط عصابة التنقيب عن الأثار في الخليفة

تمكنت مباحث القاهرة من القاء القبض على 8 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل منزل بمنطقة الخليفة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتوالي التحقيق وإتخاذ افجراءات القانونية اللازمة

تفاصيل الواقعة كانت بورود بلاغ لقسم شرطة الخليفة ، مفاده قيام بعض الأشخاص بالحفر والتنقيب داخل عقار كائن بدائرة القسم بقصد التنقيب عن الآثار، وانتقلت قوة امنية لمكان البلاغ والقت القبض على 8 أشخاص لارتكابهم الواقعة حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار المشار إليه وعثر بداخله على حفرة (قطرها 1 متر وعمق 4 أمتار - أدوات التنقيب) ، وإعترفوا بقيامهم بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بالعقار محل البلاغ.

وفي واقعة أخرى قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجنح المختصة تجديد حبس فنى أسنان 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتزوير محررات رسمية وانتحال صفة طبيب فى القاهرة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم له معلومات جنائية، واعترف بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وانتحال الصفة، حيث انتحل صفة طبيب أسنان على خلاف الحقيقة وممارسته للمهنة بموجب محررات مزورة قام باصطناعها واستئجاره عيادة وتجهيزها ومزاولة المهنة، وكذا قيامه بتزوير عقد بيع سيارة.

وأشارت التحقيقات إلى ضبط عدد من أختام شعار الجمهورية المقلدة المنسوبة لعدد من الجهات، وأكلاشيه، وعدد من الكارنيهات والبطاقات ورخصة قيادة وعقد بيع سيارة "مزورين"، وعدد من الأوراق المستخدمة فى أعمال التزوير، وعدد من المحررات باسم المتهم ممهورين بخاتم شعار الجمهورية المقلد، وجهاز "لاب توب" وماكينة المستخدمين فى نشاطه.