متحدث الدفاع المدني بغزة: الاحتلال دمر مئات المنازل في مخيم جباليا

قال محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، إن انسحاب قوات الاحتلال في جباليا بقطاع غزة ليس انسحابا كاملا، لكن لربما انسحاب تكتيكي للقوات الإسرائيلية، والتي تواجدت منذ أكثر من أسبوعين، وخلفت دمارا هائلا في هذه المنطقة، ومنذ اللحظة الأولى تتابع وتعمل طواقم الدفاع المدني على انتشال ما يمكن انتشاله من شهداء وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من جرحى.

هناك تخوفات من العودة وإطلاق النار بشكل مباشر على المواطنين

وأضاف "بصل"، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، "منذ الصباح تحركت طواقمنا إلى هذا المكان، بعد انسحاب تكتيكي للقوات الإسرائيلية، وهناك تخوفات من العودة وإطلاق النار بشكل مباشر على المواطنين في هذه المنطقة، وننصح المواطنين ألا يذهبوا إلى تلك المناطق إلا بعد التأكد بشكل دقيق".

المشاهد الأولية للمنطقة تشير إلى الإبادة الجماعية في مخيم جباليا

وتابع: "المشاهد الأولية للمنطقة تشير إلى الإبادة الجماعية في مخيم جباليا، ولا سيما منطقة الفالوجا والسوق، وللأسف الشديد الاحتلال دمر مئات المنازل في هذه المنطقة، والتي تتكون من عدة طبقات تم نسفها بشكل كامل، ومربعات كبيرة تم نسفها بالكامل، وهناك أعداد كبيرة من الشهداء ارتقت بجباليا، والطواقم ستبدأ بعمليات الانتشال لما يمكن انتشاله".

جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي، أعلن سابقًا، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدا أن قواته تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة.

وحسب وكالة سبوتنيك، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه: "قتل 20 مسلحا وعثر على 3 أنفاق خلال عملية السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح"، مؤكدا أن "معبر كرم أبو سالم مغلق وسيعاد فتحه عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك".

من جهتها، أعلنت هيئة المعابر في غزة، "توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات إلى القطاع من خلال معبري رفح وكرم أبو سالم"، مؤكدة إغلاق معبر رفح بسبب وجود الدبابات الإسرائيلية داخل المعبر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس شرقي مدينة رفح الفلسطينية. يأتي ذلك بعدما قرر "مجلس الحرب قرر بالإجماع استمرار العملية العسكرية في رفح للضغط على حماس لتحرير الأسرى وتحقيق أهداف الحرب، مع إرسال وفد للقاء الوسطاء في القاهرة لبحث التوصل إلى صفقة مقبولة".