رئيس مدينة رأس غارب يناقش 7 طلبات فى لقاء المواطنين

واصل اللواء ممدوح نديم رئيس مدينة رأس غارب اليوم لقاءه الدورى مع المواطنين حيث حرص على الاستماع إلى المواطنين لتلبية طلباتهم وفقا للقانون.

واستعرض رئيس المدينة خلال اللقاء (7) طلبات مقدمة من المواطنين، بحضور مديرى إدارات خدمة المواطنين والأملاك والإيرادات والإدارة الهندسية والإشغالات والشئون القانونية، لمناقشة طلبات المواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم فى ضوء اللوائح والقوانين.

وتنوعت الطلبات ما بين تظلم بالمنطقة العشوائية والاستبعاد من استحقاق بديل العشوائيات، وطلب الحصول على وحدة سكنية بديل عشوائيات مستأجر، وعدم إدراج منزل ضمن الحصول على وحدات سكنية فى المنطقة العشوائية، وتجديد رخصة كشك، وطلب إشغال مؤقت، وتضرر من حصول على وحدة سكنية من قاطنى منطقة السيول، وطلب تحويل عقد إيجار قطعة أرض إلى عقد تمليك، وتحرير عقد قطعة أرض، واستلام وتسجيل عقد بالشهر العقارى وتم توجيه الطلبات للإدارات المختصة لإيجاد الحلول المناسبة بما لا يخالف القوانين واللوائح المنظمة لها.

وأكد رئيس المدينة على الاستمرار في عقد اللقاءات مع المواطنين بشكل أسبوعي لخلق قنوات اتصال مباشرة مع الأهالي والاستماع إلى مشاكلهم وإيجاد حلول سريعة لها.

كما تابع اللواء ممدوح نديم رئيس المدينة استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع الشرطة العسكرية بمدينة رأس غارب مضيفا أنه جار إحلال وتجديد الأرصفة وتغيير البردورات وتركيب الانترلوك بامتداد شارع الشرطة العسكرية.

وتابع رئيس المدينة إحلال وتجديد خطوط المياه بمنطقة جنوب ال128 وإنشاء الغرف وتركيب محابس المياه وإصلاح بعض الخطوط بمنطقة المعاشات القديمة.

يأتى هذا فى ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفى بالمتابعة اليومية لجميع المشروعات المنفذة بمدن المحافظة.