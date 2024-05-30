محافظ الشرقية نسير بخطى ثابتة لتنفيذ خطة تطوير شبكة الطرق الداخلية والفرعية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تسير بخطى ملاحقة وسريعة لتنفيذ خطة التطوير والتجميل شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المراكز والمدن والأحياء، لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها، وللوصول الي بنية تحتية سليمة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وفي هذا الإطار، تابع المحافظ مع المهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية أعمال التطوير والرصف ورفع كفاءة الشوارع الداخلية بنطاق المدينة، وذلك تماشياً مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالى للمدن.

وأوضح رئيس مركز ومدينة الحسينية أنه جارى تنفيذ أعمال رصف الشوارع الداخلية بالمدينة، باعتمادات مالية قدرها ١٥ مليون و٥٠٠ الف جنيه بإجمالي أطوال ٥١ الف متر مسطح ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي 2023 /2024، حيث جارى تنفيذ أعمال الرصف بشارع المركز وشارع جمال عبدالناصر وشارع ترعة سراج ضمن الشوارع المدرجة بالخطة.

يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة من الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية للمشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز وفقا للجدول الزمني المحدد.

وفي سياق متصل، وقدم محافظ الشرقية التهنئة للعاملين بالإدارة العامة لمركز المعلومات والتحول الرقمي بالمحافظة للفوز بالمركز الأول في مسابقة مراكز المعلومات بالمحافظات للعام 2022/2023 م، في محور تقييم دراسات دعم القرار لعام 2023 عن الدراسة الخاصة بإحياء وتطوير صناعة نبات البردي في محافظة الشرقية، وكذلك الفوز بالمركز الثاني في محور توطين النظم ونقل التكنولوجيا لعام 2023 م، مؤكداً أن العمل الدؤوب والأداء المتميز أصبحا سمه يتسم بها العاملون بالجهاز الإداري داخل محافظة الشرقية لتتصدر المحافظة المشهد على مستوى محافظات الجمهورية.

وخلال الإجتماع حرص محافظ الشرقية على تكريم المهندس عبد الغني مصطفى عبد الغني مدير عام التشغيل بقطاع وسط كهرباء الشرقية، بمنحه شهادة تقدير وذلك للجهد المبذول في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة.

كما شهدت فعاليات الإجتماع تكريم محافظ الشرقية 4 من العاملين بالديوان العام بمنحهم شهادات تقدير وذلك لبلوغهم السن القانوني للمعاش، ولما قدموه من جهد وأداء متميز خلال فتره عملهم بالجهاز الإداري وهم: مجدي السيد محمد سليم بمشروع المحاجر، سعيد زايد عبد الصمد بإدارة المركبات، أحمد محمد خير حسن بإدارة الشئون الإدارية، سحر سعيد إسماعيل بإدارة الموادر البشرية.

أشار محافظ الشرقية إلى أن هذا التكريم يأتي ترسيخاً لقيم الوفاء والعرفان بالجميل لمن أدوا دورهم فى خدمة الوطن بالمواقع التنفيذية المختلفة، مؤكدا أن أهمية العمل بروح الفريق الواحد داخل المؤسسة الواحدة لتنفيذ الخطط الإستراتيجية والتنموية لتلبية احتياجات المواطنين والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم بكافة قطاعات العمل المختلفة.