تجديد شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM لمياه بلبيس

أعلن المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، تجديد شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM لمحطة مياه بلبيس المرشحة، وذلك بعد اجتياز التفتيش الدقيق والشامل على جميع أقسام المحطة للتأكد من استيفاء جميع اشتراطات ومعايير الشهادة وتعليمات التشغيل والصيانة القياسية، علاوة على ضبط الجودة والسلامة والصحة المهنية وإدارة الموارد البشرية.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن الشركة تحرص على تطوير محطاتها وتقديم خدماتها بأفضل جودة، لتواكب التطورات الحديثة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، لافتاً إلى أن الشركة تضم 27 محطة مياه وصرف صحي حاصلين على شهادة الاعتماد الدولية TSM منهم 15 محطة مياه شرب و 12 محطة معالجة للصرف الصحي.

يشار إلى أن شهادة TSM تشمل مجموعة من المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل للمحطات، وإتباع تعليمات التشغيل القياسية لجميع مراحل التشغيل بالمرفق، وتوافر مؤشرات الأداء شهرياً، وكذلك معايير المراقبة، وضبط الجودة والتي تتمثل في صيانة الأجهزة دورياً، ويعتبر حصول محطات مياه الشرب والصرف الصحي على شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM من أهم المؤشرات لكفاءة المحطات وضمان استدامة واستمرارية تقديم الخدمة بالشكل المطلوب.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أهمية حصول محطات مياه الشرب والصرف الصحي على شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM، والتي تُعد مؤشراً لكفاءة المحطة وضمان استدامة واستمرارية تقديم الخدمة بالشكل المطلوب، مشيدا بمجهودات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وأداؤها المتميز في تنفيذ المشروعات التنموية بنطاق المحافظة، والقيام بأعمال الصيانة لخطوط وشبكات المياه والصرف بصفة دورية، للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتقديم كوب مياه نظيف لهم.