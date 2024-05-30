مصرع شاب إثر سقوطه من الدور الخامس بالمنوفية

لقي شاب مصرعه إثر سقوطه من الطابق الخامس بمدينة أشمون التابعة لمحافظة المنوفية، وتم نقله لمستشفى أشمون العام.

بداية تفاصيل الحادث جاءت عندما تلقى اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مركز شرطة أشمون يفيد باستقبال مستشفي أشمون العام الشاب 'إبراهيم عبدالواحد 18 عامًا مقيم بدائرة المركز في حالة خطرة.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة الشاب بإصابات بالغة إثر سقوطه من بلكونة منزله بالطابق الخامس وفشلت جميع محاولات الطاقم الطبي في إنقاذه ولقي مصرعه، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة سبب الحادث.

حادث سير

وبالأمس أصيب شخص إصابات بالغة جراء وقوع حادث على طريق «كفر داوود ـ السادات»، بمحافظة المنوفية، حيث وقع تصادم بين سيارة جامبو، وأخرى ملاكي، وتلقى اللواء عمرو رؤوف، مدير أمن المنوفية، إخطارًا يفيد بتصادم سيارتين جامبو وملاكي على طريق 'كفر داوود'.

واستقبل مستشفى منوف العام، المدعو: ' فتحى م.ع.أ'، 42 عامًا، من محافظة كفر الشيخ، حيث تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.