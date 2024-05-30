رئيس جامعة المنوفية يعلن قائمة مديري العموم الجدد

أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، نتيجة اختيار مديرى العموم الجدد، وذلك عقب انتهاء اللجنة العليا برئاسته وعضوية نواب رئيس الجامعة الدكتور صبحي شرف لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حازم صالح للدراسات العليا والبحوث والدكتور ناصر عبدالبارى للتعليم والطلاب، والدكتور إبراهيم محمد سليم عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة مدينة السادات، والدكتور أشرف توفيق شمس الدين وكيل كلية الحقوق جامعة بنها، الدكتور صلاح الدين إسماعيل أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق بجامعة حلوان من إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها سابقا، والتي تم خلالها مناقشة خطة التطوير المقترحة التي قدمها كل متقدم فى الملف الخاص به، وتوضيح آلية تنفيذها، ورؤيته الخاصة لتطوير العمل فى الإدارة المتقدم لها.

وأكد رئيس جامعة المنوفية، أن النتيجة أسفرت عن ندب وائل محمد عبد التواب شاهين مدير عام مكتب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا للعمل مديرا عاما لمكتب أمين عام الجامعة، وتكليف كل من: خالد عبدالفتاح شعبان مديرا عاما للمشروعات البيئية، ومحمد محمد أبو سكينة مديرا عاما للشئون الإدارية، ومحمد فكرى زيدان مديرا عاما للدراسات العليا والبحوث، وقيام وائل مصطفى خلوصى بعمل مدير عام مكتب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

ووجه رئيس جامعة المنوفية، التهنئة لمديري العموم الجدد، متمنيا لكل منهم التوفيق فى مكان عمله الجديد لاستكمال مسيرة العمل ضمن فريق الجهاز الإدارى المتميز على مستوى الجامعات ودوره المهم والأساسى فى تنفيذ خطة واستراتيجية الجامعة.