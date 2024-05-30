بالتنسيق مع الشباب والرياضة دمج ذوى الهمم مع الاصحاء في تدريبات السباحة بالغردقة

اعلن السباح خالد شلبي وكيل الاتحاد الانجليزي لعبور بحر المانش في شمال أفريقيا والشرق الاوسط، أن المعسكر التدريبي للسباحة المقام في الفيو بمدينة الغردقة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة يهدف إلى دمج ذوى الهمم مع الاصحاء حتى يصبحوا نسيج واحد في المجتمع ويكون لذوى الهمم عائد وناتج في الدخل القومي المصري، من خلال تأهيلهم للبطولات الدولية مع الأصحاء وتغيير نظره العالم تجاه ذوى الهمم.

واوضح ان دمج ذوي الهمم مع الاصحاء امر واجب وحتمي له ايجابيات كثيرة وتفعيل دورهم المجتمعي على أكمل وجه.

وأشار شلبي في تصريح اليوم انه قام بدمج سباحين من ذوى الهمم السباح المصري محمد كرم والسباح السعودي فيصل القصيبي متلازمة داون لدمجهم مع سباحين اصحاء لتتابع عبور بحر المانش في اغسطس القادم.

وأشار شلبي الي ان اختيار السباح السعودي فيصل القصيبي من ذوى الهمم للمشاركة في التتابع ليصبح اول سباح من فئة "متلازمة داون" في الشرق الأوسط يشارك الاصحاء محاولة تتابع عبور المانش ويعيد امجاد المملكة العربية السعودية للسباحة الطويلة، ودمج مصر والسعودية في عمل رياضي مشترك.

وقال شلبي انه حريص على رعاية الابطال من اصحاب الهمم في الوطن العربي متلازمة دوان لدمجهم مع الاصحاء لتأهيلهم لعبور بحر المانش وإنجاز بطولات عالمية.