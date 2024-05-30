بسبب الهيروين.. الحبس سنة وغرامة لبطل مسلسل "حضرة المتهم أبي"

قضت محكمة شمال الجيزة، بالحبس عاما مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه للفنان أحمد محمد عبدالقوي "نجم مسلسل حضرة المتهم أبي" لإحرازه جوهر الأفيون والامفيتامين والمورفين والترامادول بقصد التعاطي.

صدر الحكم برئاسة المستشار مدحت فاروق خاطر وعضوية المستشارين محمد حامد فريد وأسامة الأمير.

وجاء في أمر الإحالة اتهام أن أحمد محمد عبدالقوي في 8 مايو 2023 بدائرة قسم العجوزة في الجيزة، أحرز جوهر مخدر الأفيون والامفيتامين والمورفين والترامادول بقصد التعاطي، وأحرز عقارا يخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة البنزوديازيين بقصد التعاطي.

وثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي أنه بمقارنة النتائج تبين أن البصمة الوراثية المستخلصة من التلوثات الدموية بحقنة بدون سن سرنجة بلاستيكية تطابقت مع البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من العينة المسحوبة من المتهم.

قضايا الدولة تنجح في الحصول على حكم قضائي يوفر للدولة مليار جنيه



نجحت هيئة قضايا الدولة في الحصول على حكم نهائي في الاستئناف رقم 3223 لسنة 58ق استئناف عالي الإسكندرية مأمورية دمنهور لصالح وزارة المالية برفض دعوى تعويض عن أرض خضعت لقوانين الإصلاح الزراعي عن مساحة 541 فدان و14 قيراط 22 سهم والتي تصل قيمتها السوقية المليار جنيه.

ترجع وقائع النزاع إلى أن المدعين أقاموا الدعوى رقم 4415 لسنة 1999 مدني كلي دمنهور ضد وزير المالية وآخرين بصفتهم، بطلب ندب خبير ‏لتقدير القيمة الحقيقية لأطيان التداعي إعمالًا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 6‏/6‏/1998 في القضية رقم 28 لسنة 6ق دستورية عليا، وبجلسة 27‏/11‏/2002 قضت المحكمة: برفض الدعوى، ولم يلق ذلك الحكم قبولًا لدى المدعين فطعنوا عليه بالاستئناف رقم 3223 لسنة 58ق استئناف عالي الإسكندرية مأمورية دمنهور، وقُضي فيه بالرفض والتأييد، فطعن المحكوم ضدهم على ذلك الحكم بطريق النقض وقُيد الطعن برقم 5542 لسنة 77ق.

وبجلسة 25‏/2‏/2023 محكمة قضت محكمة: بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية مأمورية دمنهور، وتم تعجيل الاستئناف سالف الذكر من المدعين بعد نقض الحكم، وقُضي فيه بجلسة 19‏/3‏/2024 لصالح وزارة المالية بالحكم الآتي: بعدم قبول الاستئناف، تأسيسًا على ما قدمته الهيئة من أوجه دفوع ودفاع أمام محكمة أول درجة، وأمام محكمة الاستئناف، سيما وأن موضوع الدعوى هو طلب المدعين تعويضهم عن الأطيان الزراعية المملوكة لهم عن المساحة المشار إليها، بقيمتها في الوقت الحالي، بالإضافة إلى مقابل عدم الانتفاع عنها من تاريخ الاستيلاء حتى تاريخ الحكم في الدعوى، وحيث أن قيمة الفدان في المنطقة الكائن بها أرض التداعي تساوي مليون ونصف المليون جنيه تقريبًا.

ومن ثم فإنه وبصدور هذا الحكم فقد تم تجنيب الدولة سداد مبالغ طائلة تقارب المليار جنيه كقيمة تقريبية لثمن الأراضي المستولى عليها بالإضافة إلى مقابل عدم الانتفاع بها.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

الإيقاع بشخصين لإدارتهما ورشة لتصنيع الأسلحة في البدرشين



ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على مالك ورشة وابنه لإدارتها فى تصنيع الأسلحة البيضاء والاتجار بها فى الجيزة، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام (مالك محل خراطة ونجله- مقيمان بدائرة مركز شرطة البدرشين) بإدارة ورشة حدادة خاصة بهما لتصنيع الأسلحة البيضاء والاتجار بها.

تم ضبطهما حال تواجدهما بالورشة المشار اليها، وضُبط بداخلها (30 سلاح أبيض "مطواة"- أجزاء من أسلحة بيضاء تُستخدم فـى التصنيع- الأدوات المستخدمة فـى التصنيع).

وفي سياق آخر قررت نيابة قسم أول بالإسماعيلية حبس مسن في العقد الخامس من العمر أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل نجل طليقته بسبب خلافات مالية.

كانت منطقة الشهداء بالإسماعيلية شهدت أمس جريمة قتل بشعة قام خلالها رجل في العقد الخامس بتسديد طعنات قاتلة بسلاح ابيض لشاب تبين أنه ابن طليقته على اثر خلافات مالية بينهما .وتم نقل الشاب في حالة حرجة بواسطة الأهالي إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم الا انه فارق الحياة متأثرا بجراحه.

وكان اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارا من شرطة النجدة يفيد مصرع شاب يدعي كريم عفشه ٢١ سنة علي يد طليق أمه اثر مشاجرة وقعت بينهما، نقل علي أثرها إلي مشرحة مستشفى المجمع الطبي وتم إلقاء القبض علي المتهم بواسطة رجال المباحث بقسم أول.

كما اصيب ٢٨ عامل وعاملة زراعية بينهم ٢٣ طفل دون الخامسة عشر في حادث انقلاب سيارة اعلي محور ٣٠ يونيو فجر اليوم بالقرب من قرية المحسمة بالإسماعيلية.

تلقى اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد انقلاب سيارة تقل عمال زراعيين اغلبهم من الصالحية والحسينية بمحافظة الشرقية كانوا في طريقهم للعمل بأحد المزارع بالإسماعيلية وذلك اعلي محور ٣٠ يونيو قبل نزلة المحسمة القديمة اتجاه السويس.

أسفر الحادث عن إصابة ٢٨ عامل وعاملة بينهم نحو ٢٣ طفل تتراوح اعمارهم بين الثامنة والخامسة عشر تم نقلهم إلي مستشفيات القصاصين ومجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم.

وأكدت مصادر طبية أن حالات المصابين تنوعت بين الكدمات والسحجات والكسور.وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.