انخفاض هجرة المصريين للخارج بنسبة 22.1% خلال عام 2023

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض إجمالي عدد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين اكتسبوا صفة المهاجر بنسبة 22.1% ليصل إلى 247 مهاجرًا عام 2023، مقارنة بـ 317 مهاجرًا عام 2022.

وبلـغ عـدد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين اكتسبوا صفة المهاجر 220 من الذكور بنسبة 89.1٪.

كما بلـغ عـدد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين إكتسبوا صفة المهاجر 27 من الإنــاث بنسبة 10.9٪.

أتـى إيطاليا فى المرتبـة الأولـى حيث بلغ 83 مهاجر بنسبة 33.6٪، يليها الولايات المتحدة الأمريكية بعدد 61 مهاجــراً بنسبــة 24.7٪ ، ثــم كنــدا بعـــدد 59 مهاجراً بنسبة 23.9٪ من إجمالي عدد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين اكتسبوا صفة المهاجر عام 2023.

وبلـــغ عدد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين اكتسبوا صفة المهاجر في الفئة العمرية ( 35-40 سنة ) 53 مهاجــراً بنسبـة 21.5٪.

ويأتى الحاصلون على مؤهلات جامعية فى المرتبة الأولى من أعداد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين اكتسبوا صفة المهاجر فـي سـن الـتعلـــيم (10 سنوات فأكثر) حيث بلغ 130 مهاجرًا بنسبة 54.9٪.

واستحوذت فئة الأخصائيين (أصحاب المهن العلمية) علي النصيب الأكبر حيث بلغ 103 مهاجر بنسبة 44.4٪ من إجمالي أعداد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين اكتسبوا صفة المهاجر.

فيما بلغ عدد المصريين الــذين اكتسبوا جنسيات أجنبية 4418 مصرى عـام 2023 مقابـل 3498 مصرى عـــام 2022 بنسبــة زيادة قدرهـا 26.3 ٪ (2921 مصرى حصلوا عــلى إذن بالتـجنس مـــع الإحتفـــــاظ بالجنســـية المــصريـة بنـسبــــة 66٪ بينما 1497 حصــــلوا عـــلى إذن بالتجنس مــع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصــريـة بنسبة 34٪).