محافظ الفيوم يسلم الجوازات وتأشيرات ومستلزمات السفر لحجاج الجمعيات الأهلية

سلَّم الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، لحجاج بيت الله الحرام، الفائزين بقرعة الحج للجمعيات الأهلية للعام الحالي 1445ه/ 2024م، الجوازات وتأشيرات ومستلزمات السفر، وتذاكر الطيران، قبل سفرهم لأداء مناسك فريضة الحج، خلال الاحتفالية التى نظمتها محافظة الفيوم، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، تحت رعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بنادي قارون الرياضي.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، وجبريل عبد الوهاب سيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، والدكتورة شيرين فتحي مدير المكتب الفني بمحافظة الفيوم، وإيمان أحمد زكي مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالفيوم، وخالد فراج رئيس مركز ومدينة الفيوم، وفضيلة الشيخ محمد إبراهيم أمين ممثل مديرية الأوقاف بالفيوم، والمستشار أحمد ماهر نائب رئيس مجلس إدارة جمعية صلاح الدين بالفيوم، و محمد فكري ممثل مؤسسة الجارحي للتنمية المجتمعية، وعددٍ من القيادات التنفيذية، وممثلي الجمعيات الأهلية، وأسر الحجاج وذويهم.

وأكد محافظ الفيوم، خلال كلمته بالاحتفالية عن سعادته بالمشاركة في تلك المناسبة الروحانية العطرة، موجهاً بتوفير كل ما يلزم الحجاج من رعاية لأداء مناسكهم في يسر، لما للحج من مشقة وجهد، مشددًا على مرافقي البعثة، مساعدة الحجاج على الوجه الأكمل، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم, وأنه سيتابع بنفسه تحركات البعثة، لتذليل أية عقبات قد تواجههم حتى عودتهم إلى أرض الوطن.

وطالب "الأنصاري"، الحجاج بأن يمتثلوا لتعليمات وإرشادات الأمن والسلامة، والتمسك بالخلق وعرى الدين القويم في آداء أركان الحج، حتى نهاية الرحلة ويعودوا إلي أرض الوطن بسلامة الله، ويعملوا على استغلال القيم الروحية فى آداء المناسك، فالحجيج هم ضيوف الرحمن، مؤكداً عليهم أن يكونوا سفراء لمصرنا الحبيبة داخل الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وأن يدعو لها بالخير بأن يحفظها الله من كل مكروهٍ وسوء.

ووجه محافظ الفيوم، عدداً من الرسائل لحجاج بيت الله الحرام، أكد فيها على أن مشقة الرحلة والمناسك لا تقارن أبداً بالمكانة والثواب العظيم لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، مطالباً إياهم بالانضباط فى عمليات الذهاب والإياب إلى الحرمين لأداء الصلوات، والتحرك من خلال المشرف وبشكل جماعي، وانتظام تلقى العلاج لمن يعانون من بعض الأمراض البسيطة، بسبب اختلاف المناخ بين القطرين، والالتزام بتعليمات البعثات المرافقة لهم من قبل وزارات التضامن الاجتماعي، والصحة، والداخلية.

ومن جهته، أوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، أن حصة المحافظة هذا العام من حجاج الجمعيات الأهلية 180حاجًا وحاجةً، منهم 68 حاجًا وحاجةً من بندر ومركز الفيوم، و60 من مركز إطسا، و30 من مركز سنورس، و16 من مركز أبشواي، و3 من مركز يوسف الصديق، ومثلهم من مركز طامية، كما تم اختيار عدد 60 حاجاً وحاجةً احتياطياً حال عدم استيفاء بعض ممن وقعت عليهم القرعة للإجراءات أو حالت ظروفهم دون السفر، كما تم اختيار عدد 4 مشرفين لمرافقة الحجيج، بواقع اثنين من مديرية التضامن، ومثلهم من الجمعيات الأهلية، وقد تم اختيارهم وفقًا للاختبارات التي أجرتها المؤسسة القومية لموسم حج هذا العام، مشيراً إلى أنه تقدم لقرعة حج الجمعيات الأهلية هذا العام 488 مواطنًا، وتلقت الجهات المعنية الطلبات خلال الفترة من 14 إلى 30 نوفمبر 2023، وأجريت القرعة الألكترونية بمبنى وزارة التضامن الاجتماعي بمنطقة العجوزة بالقاهرة، يوم الخميس 28 ديسمبر 2023، موضحاً أن سفر الحجاج، سيكون يوم الخميس 6 يونيو 2024، على أن تكون العودة يوم الجمعة 28 من الشهر نفسه.

وأضاف أنه سيتم تقسيم الحجاج ل 4 مجموعات، كل مجموعة 45 حاجاً وحاجة، وتم توفير مشرفًا لكل مجموعة، وسيتم توفير 4 أوتوبيسات مكيفة لنقلهم إلى مطار القاهرة ذهاباً ثم إياباً عقب عودتهم بسلامة الله، كما تم التنسيق لتوفير أتوبيسات للتحركات داخل المملكة السعودية لآداء المناسك، بالإضافة إلى توفير إقامة مناسبة للحجيج بالقرب من الحرمين، وتوفير أماكن بمشعري منى وعرفات، مشيراً إلى أنه تم عقد عدة لقاءات وندوات للحجاج، للتعريف بمشاعر وأركان الحج، وكذا تم شرح الإرشادات الواجب اتباعها للحفاظ على سلامتهم، والإجراءات التي سيخضع لها الحجاج فور وصولهم الأراضي المقدسة، وتوجيههم نحو المسار الصحيح خلال الطواف والسعي، حتى انتهائهم من أداء فريضة الحج.

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