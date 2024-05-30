ضبط 4 أشخاص بينهم مصاب بطلق ناري في مشاجرة بالبلينا

شهد مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج وقوع مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة نتج عنها إصابة عامل زراعي بطلق ناري بالصدر من الناحية اليمنى وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على المشاجرة والسلاح المستخدم ونقل المصاب لمستشفى البلينا المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة البلينا بلاغًا بوجود مشاجرة ومصاب بدائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "محمد . ا . م . م" 32 سنة عامل زراعي مصاباً بطلق ناري بالصدر من الناحية اليمنى وتم نقله لمستشفي البلينا المركزي ونجل عمومته "أحمد . ي . م . س" 41 سنة عامل .

وطرف ثان "أبو السعود . ع . ا . ع" 21 سنة عامل ونجل عمومته "الاصفهاني . ن . م . ع" 50 سنة الطرفان مقيمان بذات الناحية .

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني السلاح المستخدم] وبحوزة الثاني من الطرف الثاني [ السلاح المستخدم] وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الآخر بالسب والضرب وقيام الطرف الثاني بإطلاق أعيرة نارية من الأسلحة المضبوطة بحوزتهما مما نتج عنه إصابة الأول من الطرف الأول بسبب خلافات سابقة علي الجيرة .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .