الخميس 30 مايو 2024
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

اليوم.. محاكمة مستريحة مستحضرات التجميل بطنطا

محكمة
محكمة

تنظر محكمة جنح أول طنطا، بعد قليل، القضية المشهورة إعلاميًا بمستريحة مستحضرات التجميل في طنطا.

تعود أحداث الواقعة بقيام عدد من ضحايا المتهمة "م. ال" بتقديم ببلاغات ضدها يتهمونها بالاستيلاء على أموال ومبالغ مالية كبيرة تصل إلى 50 مليون جنيه بزعم توظيفها في تجارة مستحضرات التجميل، مقابل أرباح شهرية، إلا أنها استولت على أموالهم وأغلقت حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وفرت هاربة.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، من ضبطها، بعد ورود عدد كبير من البلاغات تتهمها بالاستيلاء على أموال عدد من المواطنين بزعم توظيفها في تجارة مستحضرات التجميل، نظير أرباح شهرية.

وتبين من التحريات، أن المتهمة استولت على أموال ضحاياها من محافظات الغربية والإسكندرية والقاهرة والشرقية والجيزة، والدقهلية، والبحيرة وكفر الشيخ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمة.

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