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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

طقس حار واضطراب الملاحة البحرية.. والعظمى بالقاهرة 31

الطقس
الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس، موضحة أن الطقس السائد اليوم الخميس حار نهارًا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد معتدل ليلا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

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اضطراب حركة الملاحة البحرية 
وأضافت الهيئة، أن هناك اضطرابا في حركة الملاحة البحرية على شواطئ البحر الأحمر وسرعة الرياح من 35 إلى  50 كم | ساعة، وارتفاع الامواج من 1.5 إلى 2.5 متر.
وذكرت، اعتبارًا من غدٍ الجمعة هناك موجة حارة إلى شديدة الحرارة تضرب البلاد حتى الثلاثاء المقبل، ونشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة
وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات كالآتي: 
القاهرة 31 21
الإسكندرية 28 19
بنها 31 21
طنطا 31 21
المنصورة 30 20
شبين الكوم 31 21
كفر الشيخ 29 21
شرم الشيخ 36 26
الفيوم 33 21
بني سويف 33 20
أسيوط 34 20
قنا 38 25
الاقصر 39 26
أسوان 39 26 

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