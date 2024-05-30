أيوب الكعبي يحطم أرقامًا قياسية بعد قيادة أولمبياكوس للتويج بدوري المؤتمر الأوروبي

تمكن المهاجم المغربي أيوب الكعبي من الظهور بشكل ملفت مع فريقه أولمبياكوس اليوناني وقيادته للتويج ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي لحساب موسم 2023/2024.

وأثبت “الأسد الأطلسي” أنه أحد أفضل المهاجمين العرب في الوقت الحالي، بتقديم مستويات مميزة مع أولمبياكوس، مما يجعله محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية.

وساهم المهاجم المغربي في التتويج التاريخ لفريق أولمبياكوس اليوناني بدوري المؤتمر الأوروبي لأول مرة في تاريخه، والتتويج الأول قاريا في تاريخ الفرق اليونانية.



أيوب الكعبي هداف دوري المؤتمر الأوروبي 2023/2024

وفاز الكعبي بجائزة هداف دوري المؤتمر الأوروبي برصيد 11 أهداف، 5 منها كانت في شباك أستون فيلا الإنجليزي في نصف نهائي المسابقة.

كما أصبح الكعبي ثاني لاعب عربي يسجل 11 أهداف في موسم واحد بمسابقة أوروبية بعد المصري محمد صلاح، وأول لاعب إفريقي يسجل 14 هدفًا في موسم واحد بالمسابقات القارية بمجموع 16 هدفا (5 في الدوري الأوروبي + 10 في دوري المؤتمر).

أرقام أيوب الكعبي القياسية

ورفع الكعبي رصيده التهديفي لـ 33 هدفًا في جميع المسابقات التي شارك فيها أولمبياكوس هذا الموسم، مع منافسة محتدمة على لقب هداف الدوري اليوناني.

كما بات أيوب أول عربي يسجل 11 هدف في موسم واحد لمسابقة أوروبية، و أول لاعب عربي يصل إلى 16 هدف بإحتساب الأدوار التأهيلية.

كما أصبح الأكثر تسجيلاً فى الأدوار الإقصائية من دور خروج المغلوب فى موسم واحد للبطولات الأوروبية عبر التاريخ (11 هدفا) ثم كريستيانو رونالدو – كريم بنزيما – رداميل فالكاو بـ10 أهداف.