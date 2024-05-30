"بيت السعد".. التجربة الأولى من نوعها للأخين عمرو وأحمد سعد| تفاصيل

يستعد الشقيقان عمرو وأحمد سعد لتقديم برنامج "بيت السعد"، ليكون أول تجربة لهما من هذا النوع، إخراج محمد سامي، كما يتم تصويره في الرياض، وتضم قائمة ضيوف البرنامج باقة من ألمع نجوم مصر والوطن العربي.

الفنانين أحمد وعمرو سعد

ضيوف برنامج "بيت السعد"

تستعد مجموعة قنوات mbc، لعرض برنامج "بيت السعد"، خلال الفترة المقبلة، وهو من تقديم الشقيقين الفنان عمرو سعد والفنان أحمد سعد، ومن المفترض أن يظهر معهما: أحمد السقا، إليسا، محمد هنيدي، الشاب خالد، يسرا، أبلة فاهيتا، أحمد حلمي، وغيرهم من النجوم.





الفنان عمرو سعد

عمرو سعد يستعد لعمل درامي جديد في رمضان 2025

وعلى صعيد آخر، قدم عمرو سعد أحدث مسلسل له في 2023 "الأجهر"، حيث غاب عن المشاركة في رمضان 2024، وهو من تأليف ورشة ملوك وإخراج ياسر سامي، وشارك فيه درة، ناهد السباعي، أحمد صفوت، نور النبوي، سيد رجب، محمود قابيل، خالد زكي، وآخرين.

ومن المفترض أن يواصل المشاركة بينه وبين المخرج محمد سامي بمسلسل جديد في رمضان 2025، ومن المقرر بدء تصويره في أكتوبر المقبل، بعد الاتفاق على كافة تفاصيله والتعاقد مع باقي الأبطال المشاركين به.





الفنان عمرو سعد

فيلم "الغربان" يعيد عمرو سعد للسينما بعد غياب ٥ سنوات

ويواصل عمرو سعد تصوير فيلم "الغربان"، من إخراج ياسين حسن، ويشارك فيه كل من: مي عمر، محمد علاء، وآخرين، وهو العمل الذي يعود به عمرو الى السينما بعد غياب خمس سنوات منذ آخر أفلامه "حملة فرعون"، الذي عُرض عام 2019 وهو تأليف كريم حسن بشير وإخراج رؤوف عبدالسيد، وشارك في بطولته: روبي، محمود عبدالمغني، سوزان نجم الدين، قمر، بيومي فؤاد ورامز أمير.



الفنان أحمد سعد

موعد حفل أحمد سعد في البحرين

ومن المقرر أن يحيي النجم أحمد سعد حفلًا غنائيًا في البحرين يوم 20 من شهر يونيو المقبل، ويقدم لجمهوره باقة متنوعة من أغانيه.

واختتم الفنان أحمد سعد آخر جولاته الفنية فى أمريكا وتحديدًا فى لوس أنجلوس حيث قدم فيها عددًا من الأغاني القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور و أشعل أحمد سعد أجواء حفله الذى أقيم ضمن جولاته الغنائية فى أمريكا، بالتحديد فى ولاية هيوستن.