أحلام الشامسي ملكة الذوق في الخليج.. وهذا موعد حفلاتها القادمة

استطاعت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي أن تبهر جمهورها بإطلالاتها الساحرة التي ستدهش جمهورها الغفير وهذا المتوقع حدوثه خلال إحيائها حفلاتها الغنائية المقرر إقامتها في دولة الكويت يوم 19 يونيو 2024 خلال مهرجان ليلة العمر.

الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي



وتحضر أحلام باقة متنوعة من أبرز أغانيها المميزة القريبة من قلوب جمهورها الغفير خلال فقرات الحفل الغنائي بقيادة المايسترو أمير عبد المجيد بمشاركة أكثر من 80 عازفا.

الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي



وأعلنت "ليلة العمر" الشركة المنظمة بوستر الحفل مؤكدة على أهمية الحدث وجاذبيته للجمهور، ليتفاعل معه الجمهور ورواد السوشيال ميديا بشكل كبير، حيث عبروا عن شوقهم لحضور الحدث الفني المتميز، الذي سيجمع بين أحلى الأغاني وأجمل الأداءات.

الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي

ونجحت أحلام الشامسي في اختيار أزهى تصاميم الفساتين السهرة التي تتسم بالأناقة والاحتشام في آن واحد ليتوافق ذوقها مع جماهير الخليج.

الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي



وتتسم إطلالات الشامسي بالاحتشام والجاذبية لتتميز بالتطريز فساتين السهرة بحبات الخرز والكريستال الفخم التي تعكس إتقان تصميماته.

الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي



وتنجذب أحلام للألوان الزاهية في اختيار تصاميم فساتين السهرة لتتألق باللون البرتقالي والأخضر والذهبي والبينك الفاتح لتعكس فخامة ذوقها.

الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي



وتعشق الشامسي التزين بالمجوهرات الفاخرة المرصعه بحبات الألماس والأحجار الكريمة، لتتناغم مع إطلالاتها المتنوعة.



أما من الناحية الجمالية، كثيرًا ما تفضل وضع الألوان الترابية أو ألوان النود لتتناغم مع لون بشرتها الخمرية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء مع أحمر الشفاه المناسب، وتختار تسريحات شعر مختلفة أغلبها على طريقة الويفي الواسع.



الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي

في سياق آخر، تأتي هذه الخطوة الفنية ضمن سلسلة من الأنشطة والنشاطات التي قامت بها أحلام خلال الفترة الأخيرة، حيث قدّمت برنامج "أحلام ألف ليلة وليلة"، الذي تم اختيارها لتقديمه من قِبل شبكة أبو ظبي للإعلام، والذي لاقى نجاحاً كبيراً بفضل تقديمها الرائع واختيارها لأجمل الأغاني العربية.

الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي



أحلام الشامسي من مواليد 13 فبراير 1968، مغنية إماراتية. أَطلق عليها جمهورها بـ «الملكة»، لقبها المغني السعودي محمد عبده بلقب «فنانة الخليج»، تُعتبر أحد المغنيات الأعلى أجراً بإحياء الحفلات والمهرجانات في الوطن العربي، وهي أول فنانة خليجية غنت في تونس وذلك في مهرجان قرطاج الدولي كما شاركت بالغناء في فلسطين لمرّتين في مهرجانات رام الله وبير زيت، وهي المطربة الخليجية الأولى والوحيدة إلى اليوم التي شاركت بمهرجان جرش بالأردن لمرتين، ليبيا والجزائر، مهرجان تدمر بسوريا، لبنان، والمغرب في كلّ من مهرجان موازين العالمي ومراكش.

حياتها الشخصية

ولدت في إمارة أبوظبي في الإمارات العربية المتحدة من أب إماراتي وأم بحرينية وتربت طفلة في البحرين. والدها هو المغني الشعبي علي الشامسي، واسمها الحقيقي هو «ميثاء» وأتى اسم أحلام من قِبل والدها عرفاناً بجميل طبيبة مصرية اسمها أحلام أسعفتها وهي رضيعة من جرح خطير أصاب جبينها عندما سقطت من يديّ أختها.

الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي

تلقت تعليمها الأساسي في مدارس المحرق. ثم درست الشريعة الإسلامية ولم تكمل دراستها، حيث اتجهت للغناء بالرغم من معارضة الأهل. وصرّحت أحلام لقناة روتانا بأنها نشأت نشأة إسلامية، وأنها حافظة لأجزاء كثيرة من القرآن، وأنها كانت تقوم بتدريسه تزامناً مع دراستها الجامعية بسبب ضائقة مادية مرت بها عائلتها عقب وفاة والدها، بالرغم من امتلاكه شركات مقاولات.

الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي

في 18 يونيو 2003 تزوجت بطل الرالي القطري مبارك الهاجري، ونالت بعدها الجنسية القطرية ولها منه ثلاثة أبناء وهم: فاهد ولد عام 2004، وَفاطمة ولدت عام 2008، ولولوة عام 2010.

تعتبر من أغنى الفنانات في الشرق الأوسط بحسب مجلة «آراب بزنس»، وهي الأعلى أجراً على المستوى العربي. تعيش متنقّلة ما بين قطر ودبي حيث لها منزلين في كل من البلدين إضافة إلى بيتين في مصر وشقتين في لندن وشقتين في لبنان وشقة في باريس.

الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي

بعد ولادتها لطفلتها «لولوة» انتشرت شائعة تفيد بوفاتها، بدأت القصة بسبب خطأ طبي تعرضت له أثناء ولادتها حيث أصيبت بفايروس مارسا مما أدى إلى تدهور وضعها الصحي وإدخالها إلى غرفة العناية المركزة في قسم العزل الصحي بإحدى المستشفيات في دبي، وهو ما ساهم في تعزيز انتشار إشاعة وفاتها، إلاَّ أن شقيقها وزوجها سارعوا إلى تكذيب الإشاعة وطالبوا الصحافة والجمهور باحترام خصوصيتها واحترام وضعها الصحي وعدم نشر أخبار قد تسيء لمعنوياتها ومعنويات عائلتها.

سيرتها المهنية



شعار أحلام

كانت بدايتها في إحياء حفلات الزفاف في دول الخليج وذلك في أواخر الثمانينات القرن العشرين وكان ذلك لفترة قصيرة، وكانت بدايتها الفعلية والحقيقة في عام 1995 مع الملحن أنور عبد الله الذي ساعدها حتى وقعت عقداً مع شركة فنون الإمارات حتى طرحت ألبوم «أحبك موت» في عام 1995 ويتكون من 8 أغاني الذي حقق نجاح ملحوظ في تلك الفترة، حقق ألبومها الأول مبيعات جيدة على النطاق الخليجي والعربي حيث استغلت نجاحها بطرح ألبومها الثاني بعنوان «مع السلامة» عام 1996 والذي احتوى على تعاونات أغلبها من الفريق نفسه في الألبوم الأول ومن الشعراء مثل خالد البذال وجمال إدريس ومن الملحنين أنور عبد الله وعارف الزياني، واحتوى الألبوم على 6 أغاني أهمها «تدري ليش» التي نالت شهرة واسعة ومن خلالها ازدادت شهرتها في الوطن العربي.

برامج المواهب

في 21 يوليو 2011 تم الإعلان عن برنامج آراب آيدول وهو النسخة العربية من البرنامج الأضخم في العالم أمريكان آيدول، وتم ذكرها ضمن لجنة التحكيم المؤلفة من الفنان راغب علامة والموزع الموسيقي حسن الشافعي، انطلق البرنامج التلفزيوني في 9 ديسمبر 2011 على قناة إم بي سي 1 وقد سافرت بصحبة أفراد لجنة التحكيم إلى ثمان دول عربية وغربية لانتقاء الأصوات التي ستشارك في مسابقات البرنامج، إذ اتجهت إلى مصر والإمارات والمغرب والكويت والأردن ولبنان ولندن، وشاركت أيضًا في الموسم الثاني من البرنامج وتم إضافة الفنانة نانسي عجرم إلى لجنة التحكيم وبدأ الموسم الثاني في 8 مارس 2013.

