القاضى : التنظيم في مباراة الأهلي والترجي كان رائعا.. وتتويج القطبين يساعد على عودة الجماهير

قال العميد محمود القاضي رئيس قطاع العمليات بالشركة الإفريقية، أن الأمن قام بتنظيم مباراة الأهلى والترجى التونسى بشكل رائع، مؤكدا أنها رسالة طمأنينة للحضور الجماهيري خلال المواجهة.

وقال رئيس قطاع العمليات بالشركة الإفريقية، في تصريحات لملعب الشمس، أن الأمن قام بتأدية دوره على أكمل وجه، في تنظيم كافة الأمور في مباراة النهائي.

وواصل، أن الشركة تقوم بمساعدة الجماهير في الحصول على كل الأشياء الذين يحتاجها من داخل الاستاد، مؤكدا أن الشركة تقوم بتنظيم رائع.

واختتم، أن وصول القطبين لمنصات التتويج يساعد على الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة، مؤكدا على أن الدولة قادرة على استيعاب الجماهير بشكل كامل.

موعد مباراة الأهلي القادمة

يلتقي الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي أمام فاركو، في إطار مؤجلات الجولة 11 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2023-2024، يوم الجمعة الموافق 14 يونيو 2024، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة

وكان المارد الأحمر قد توج ببطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2023-2024، للمرة 12 في تاريخه، على حساب الترجي التونسي بهدف نظيف سجله رامي ربيعة في الإياب، علما أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي.