يسرا: فيلم "الإرهاب والكباب" حدوتة وشريف عرفة عشرة عمري

أكدت النجمة يسرا أنها تحب فيلم “الإرهاب والكباب” مشيرة أنه من أهم 100 فيلم في العالم.

وأضاف يسرا فى تصريحات تليفزيونية: فيلم حدوتته لوحده، وعندما أشاهده عمري ما أزهق منه، ولا هو ولا (طيور الظلام)، ولا أفلام فترة التسعينيات".

وتابعت يسرا: أتمنى العمل مع شريف عرفة، دا عشرة عمر، وأحلى سنين عمري قضتها معه، شريف عرفة مش قليل، يا بخت اللي بيشتغل معه، هو بس يقول لي يلا وأنا جاهزة.

وأشارا يسرا: أحب دوما مشاركة الشباب في أعمالهم، في "فيلم ثقافي"، أنا فاكرة سامي العدل كان بيصور تحت بيتي، اتصل بي وقال لي "ممكن تلبسي وتنزلي عشان تصوري مشهد واحد للشباب الجديد"، قولت له نازلة حالا، مافكرتش في حاجة، أوقات يتعرض عليك حاجات مش لايقة بك، وأوقات تكون لايقة مثل دوري في "شقو"، وفي حاجات كتيرة بتخليك تبقى عايز تعمل حاجة مختلفة، تخرج من جلدك.

يشار الى أن فيلم "الإرهاب والكباب" عرض عام 1992، من بطولة عادل إمام ويسرا وكمال الشناوي وأحمد راتب وأشرف عبدالباقي وعلاء ولي الدين وإنعام سالوسة وماجدة زكي، ومن تأليف وحيد حامد وإخراج شريف عرفة.

وكانت غابت النجمة يسرا عن الاحتفال بعيد ميلاد الزعيم الـ 84، وذلك بسبب حضورها فعاليات مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 77، داعية الله للزعيم عادل إمام بالصحة والسعادة بمناسبة عيد ميلاده.

وكانت ظهرت النجمة يسرا في حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 77 وذلك بصحبة رائد الأعمال عمرو منسي الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لمهرجان الجونة، ونجم بودكاست المتحدة "من أول الصفر"، والمنتجة والمخرجة ماريان خوري والإعلامية رأيا أبي راشد من حفل مهرجان كان السينمائي.

وتشارك النجمة يسرا فى فيلم “شقو” الذي يعرض حاليًا فى السينمات وحقق نجاحًا باهرًا.

قصة فيلم شقو

فيلم شقو مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان، وتدور أحداثه فى إطار أكشن تشويقي رومانسى كوميدى عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالاً إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.



أبطال فيلم شقو



يشار الى أن فيلم شقو من بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، يسرا، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، وعباس أبو الحسن، إضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إخراج كريم السبكي، وتأليف وسام صبري.

ويجتمع الرباعى عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل ودينا الشربينى من جديد في فيلم شقو بعد 6 سنوات من تقديمهم مسلسل "جراند أوتيل" الذي تم عرضه في شهر رمضان 2016، وحقق نجاحًا جماهيرياً وقت عرضه.