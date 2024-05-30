ترقبوا.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في القاهرة برقم الجلوس

تستعد مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالقاهرة لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023-2024 بعد الاعتماد الرسمي.

ويعتمد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بعد الانتهاء من أعمال المراجعة والرصد خلال الساعات المقبلة.

وذكرت مصادر بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 أوشكت على الانتهاء وأنها ستكون جاهزة خلال الساعات المقبلة.

وأوضحت المصادر اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة سيكون قريباً جدا، منوهة بأنها في مرحلة التجميع النهائي بعد الانتهاء من مرحلة التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة

وخصصت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالقاهرة رابطا ألكترونيًا رسميًا للتعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 فور اعتمادها بشكل رسمي.

وللتعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الثاني في محافظة القاهرة برقم الجلوس (اضغط هنا).

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024

ويبلغ المجموع الكلي للطلاب في الشهادة الإعدادية 280 درجة مقسمين على 140 درجة في كل فصل دراسي، على أن يكون النجاح من 50 في المائة من المجموع الكلي.

وتوزع درجات الشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الثاني على 40 درجة لامتحان اللغة العربية، و30 درجة لامتحان اللغة الإنجليزية و20 درجة لامتحان الدراسات الاجتماعية.

كما توزع درجات الشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الثاني على 30 درجة لامتحان الرياضيات، و20 درجة لامتحان العلوم.

تعليمات تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

ووجهت المديريات التعليمية بمراجعة نموذج الإجابة المخصص لتقدير درجات كل مادة قبل القيام بأعمال التصحيح ورصد الدرجات، والالتزام بنموذج الإجابة المخصص لتصحيح المواد الدراسية، مع مناقشة الإجابات الأخرى واعتماده من الموجه المسئول.

ونوهت المديريات التعليمية بوضع درجة الفقرة المقالية على يسار الإجابة في امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 وليست على إجابات الطالب، والتوقيع للمقدر والمراجع بجانب درجة السؤال المكلف بها بالاسم وعلى المرايا خارج الورقة.

وشددت على مراجعة الورقة الحاصلة على أقل من درجة النجاح بثلاث درجات بدقة، سرعة إرسال نتيجة العينة العشوائية قبل بداية عملية التقدير الشاملة، وفى حالة عدم وجود إجابة فقرة يكتب متروك ولا تقدر بـ(صفر) التقدير صفر لإجابة الخطأ فقط .

ونبهت بمراجعة ورقة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الحاصلة على الدرجة النهائية مراجعة دقيقة وكذلك الورقة الحاصلة على صفر وتوقيع الموجه الأول على الغلاف بشكل واضح مع كتابة ( تستحق أو لا تستحق) .