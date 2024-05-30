كوريا الشمالية تلقى القمامة على اسطح حكومة كوريا الجنوبية بالبلونات

أفادت وسائل إعلام في كوريا الجنوبية بأن بعض بالونات القمامة التي أطلقتها كوريا الشمالية، هبطت على سطوح مبان حكومية في العاصمة الكورية الجنوبية سيئول.

وذكرت صحيفة "دونغا إيلبو" الكورية الجنوبية أن شرطة سيئول تلقت بلاغا، يوم الأربعاء، عن اكتشاف "جسم غريب" على سطح مبنى حكومي بوسط العاصمة.

وبعد ساعات تم العثور على بالون قمامة آخر بالقرب من مقر وزارة الخارجية الكورية الجنوبية.

وأضافت الصحيفة أنه تم العثور كذلك على مزيد من تلك البالونات في أماكن مختلفة بوسط سيئول.

وكان العسكريون في كوريا الجنوبية قد رصدوا ما لا يقل عن 260 بالونا محملا بالقمامة والنفايات، أطلقت من كوريا الشمالية.

وأعلنت كيم يو جونغ، العضو في لجنة شؤون الدولة وشقيقة زعيم البلاد كيم جونغ أون، أن إطلاق البالونات المذكورة هو "تعبير الشعب عن موقفه" تجاه سياسات كوريا الجنوبية.

ويأتي ذلك في أعقاب قرار المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية الصادر في سبتمبر الماضي، برفع الحظر عن إلقاء المنشورات الدعائية على أراضي كوريا الشمالية، الذي تم فرضه في وقت سابق خلال فترة انفراجة في العلاقات بين الدولتين الكوريتين.

اوكرانيا تشتكى بضعف قدرات الدبابات الأمريكية "أبرامز"

اشتكت القوات الأوكرانية من عدم جودة الدبابات الأمريكية "أبرامز" التي زودتها بها الولايات المتحدة، لافتة إلى أنها تتسم بالكثير من نقاط الضعف.

وذكرت قناة "سي إن إن" في تقرير نشرته بهذا الصدد أن دبابات "ابرامز" الأمريكية تتمتع بالكثير من نقاط الضعف الحرجة، الأمر الذي يثير الكثير من التساؤلات حول جدوى استخدامها في القتال من قبل قوات كييف.

وتشير القناة في تقريرها إلى أن دبابات "ابرامز" التي تعتبر الدبابات الرئيسية للقوات الأمريكية وتبلغ تكلفتها 10 ملايين دولار، لا تحتوي على دروع ضد أنواع الأسلحة الحديثة.

ونقلت القناة عن أحد أفراد طاقم دبابة "أبرامز إم 1" قوله إن "دروعها غير كافية، ولا تحمي الطاقم داخلها، اليوم نحن في حرب الطائرات المسيرة التي بمجرد أن ترصد إحدى الدبابات تقوم باستهدافها مباشرة".

وشدد المتحدث على أن الدبابات الأميركية هي الهدف الأول للقوات الروسية، مشيرا إلى أنه بسبب افتقار الدبابات للحماية اللازمة التي تحمي طواقمها لن يبقى جندي أوكراني حيا في ساحات القتال.

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء استمرار تقدم قواتها على مختلف المحاور وتكبيد الجيش الأوكراني نحو 1305 قتلى من العسكريين خلال 24 ساعة.

البيت الأبيض يعترف بانخراطه في "صيغة السلام" التي تروج لها كييف

اعترف البيت الأبيض بأنه شارك في تدبيج "صيغة السلام" التي تحاول كييف الترويج لها.

وأوضح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، بأن واشنطن منخرطة في رسم ما يسمى بصيغة السلام التي تحاول كييف الترويج لها.

وقال في مؤتمر صحفي خاص عبر الإنترنت: "نعم بالطبع"، ردا على طلب أحد الصحفيين توضيح ما إذا كان البيت الأبيض "ساهم في رسم صيغة السلام".

هذا واستبعدت تقارير إعلامية غربية حضور الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا يومي الـ15 والـ16 من يونيو القادم.

من جانبه قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الغرب يستخدم أوكرانيا أداة تهديد مباشر لروسيا، وإن واشنطن تستغل الناتو للحفاظ على سيطرتها على أوروبا.

ودعا لافروف يوم الأربعاء دول الأغلبية في العالم إلى رفض المشاركة في المؤتمر السويسري حول أوكرانيا يومي 15 و16 يونيو، وعدم الخضوع للضغوط الغربية بشأن هذه القضية.

الطائرات الإسرائيلية تستهدف المنطقة الوسطى وبناية سكنية في سوريا

أفاد مصدر عسكري سوري مساء الأربعاء أن الطائرات الإسرائيلية شنت عدة غارات مستهدفة أحد المواقع في المنطقة الوسطى وبناية سكنية في مدينة بانياس، ما أسفر عن مقتل طفلة وإصابة 10 مواطنين.

وقال المصدر العسكري: "حوالي الساعة 19:30 مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الأراضي اللبنانية مستهدفا أحد المواقع في المنطقة الوسطى وأحد الأبنية السكنية في مدينة بانياس في المنطقة الساحلية".

وأضاف: "أدى العدوان إلى استشهاد طفلة وإصابة عشرة مدنيين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

وفي وقت سابق اليوم، أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في سماء ريف حمص الشرقي.

وأوضح مصدر ميداني سوري لوكالة "سبوتنيك" أن "الغارة المعادية استهدفت سيارات تابعة للقوات الرديفة للجيش السوري بمنطقة الفرقلس بريف حمص الشرقي".