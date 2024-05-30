ورش عمل للشباب والرياضة بمراكز شباب الاسكندرية

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية تحت رعاية الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة ممثلة في" إلادارة العامة للشباب عدد من ورش العمل بمختلف مراكز شباب المحافظة حيث قدمت ورشة تعليم التطريز بشرائط الساتان لأعضاء مركز شباب طوسون بهدف نشر ثقافة العمل الحر ، واستثمار الطاقات والمهارات لرفع كفاءة الشباب والفتيات لانشاء مشاريع صغيرة تساهم في حياه أفضل

وفى مركز شباب العامرية تابعت مديرية الشباب والرياضة تنفيذ ورشة عمل الراتان بالمركز بهدف نشر ثقافة العمل الحر وتشجيع الشباب نحو استغلال طاقاتهم بشكل مفيد

يأتي ذلك في اطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية