مساعد وزير الصحة للطب الوقائي يترأس إجتماعا موسعا خلال زيارته لمحافظة سوهاج

ترأس اليوم الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة لشئون الطب الوقائي، والدكتور محمد عبدالفتاح رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة إجتماع موسع بحضور الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج و فريق من مرافقي مساعد الوزير من إدارات الطب الوقائي بوزارة الصحة، و ذلك لمناقشة واستعراض نتائج مرور ومتابعة الفرق لعدد من المستشفيات و المنشآت الصحية.

واستعرض " قنديل "أبرز الملاحظات لتداركها والعمل علي تلاشيها، مشدداً علي ذلك .

وحرص مساعد وزير الصحة بتقديم الشكر لعدد من الإدارات و قدم دعمه الكامل للفرق الطبية بالمحافظة مثمنا مجهوداتهم المضنية لخدمة المرضي.

حضر الإجتماع جميع مديري الإدارات بالمديرية و الإدارات الصحية و مديري المستشفيات و مديري الطب الوقائي والعلاجي.

كما أشار الدكتور عمرو قنديل أن وزارة الصحة تقدم كل الدعم للقطاع الصحي بالمحافظة لتقديم الخدمات المنوطة به علي أكمل وجه .

وشدد الدكتور عمرو قنديل علي تسهيل كل الإجراءات للمرضي أثناء تلقيهم للخدمات الطبية بالمستشفيات.

ومن جانبه رحب الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج بمعالي مساعد وزير الصحة للشئون الطب الوقائي و مرافقيه علي أرض المحافظة مثمناً الدعم الكامل للقطاع الصحي بالمحافظة