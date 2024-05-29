ننشر أسعار الأسمنت الأربعاء 29 – 5 – 2024

بحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن أسعار الأسمنت خلال اليوم الأربعاء الموافق 29 – 5 – 2024، ووصل سعر اسمنت المسلح 2,000 جنيهة ، وسجل سعر أسمنت العسكري 1,950 جنيه.

أسعار الأسمنت خلال اليوم الأربعاء الموافق 29 – 5 – 2024:

اسمنت التعمير 2,030 جنيه.

اسمنت أسوان 2,180 جنيه.

اسمنت الصعيد 1,990 جنيه.

سعر أسمنت المصريين 2,060 جنيه.

اسمنت قنا (المسلة) 2,350 جنيه.

سعر اسمنت الفهد 1,920 جنيه.

اسمنت المصري 1,940 جنيه.

سعر أسمنت النهضة 2,270 جنيه.

سعر أسمنت المهندس 2,160 جنيه.

اسمنت السد العالي 2,170 جنيه.

اسمنت العسكري بني سويف 1,950 جنيه.

سعر اسمنت المسلح 2,000 جنيه.

سعر أسمنت النصر 1,920 جنيه.

سعر اسمنت المنيا 1,950 جنيه.

اسمنت سيناء 42.5 1,920 جنيه.

سعر اسمنت اسيوط 2,130 جنيه.

اسمنت وادي النيل 1,930 جنيه.

سعر اسمنت المعلم 1,970 جنيه.

أسمنت جنوب الوادي 1,930 جنيه.

سعر اسمنت السهم 1,940 جنيه.

سعر أسمنت السويس 1,990 جنيه.

سعر اسمنت السويدي 2,100 جنيه.

سعر أسمنت حلوان 1,980 جنيه.

سعر أسمنت العسكري 1,950 جنيه.

سعر اسمنت المخصوص 1,950 جنيه.

أسمنت الإسكندرية (الماكس) 2,260 جنيه.

سعر اسمنت العامرية عادة 2,195 جنيه.

اسمنت البرج 2,210 جنيه.

اسمنت تايتان 1,970 جنيه.

سعر أسمنت الممتاز 2,100 جنيه.