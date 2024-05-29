يشهد سعر طن الحديد اليوم في مصر الأربعاء 29 مايو 2024 تذبذبًا، وسجل سعر طن حديد عز انخفاضًا بقيمة 172 جنيهًا للطن.

قائمة بأسعار الحديد اليوم الأربعاء 29 مايو 2024، وفقًا لبوابة أسعار مجلس الوزراء:

الحديد الاستثماري: سجل 39519 جنيهًا، بتراجع قدره 520 جنيهًا عن أسعار الثلاثاء.

حديد عز: سجل 41793 جنيهًا، بانخفاض قدره 172 جنيهًا عن الأسعار المسجلة الثلاثاء.

حديد السويس: 39000 جنيه.

حديد المراكبى: 41000 جنيه.

حديد بشاي: 41000 جنيه.

حديد العشري: 37500 جنيه.

حديد الجيوشى: 39000 جنيه.