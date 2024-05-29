واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة والصحراوية بمختلف المحافظات.

تحرير7 آلاف مخالفة مرورية خلال 24ساعة بالمحافظات



أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط العديد من المخالفات المرورية المتنوعة من بينها أكثر من 7 آلاف مخالفة تجاوز السرعة المقررة، والسير دون ترخيص، قيادة الدراجات النارية دون خوذة، وموقف عشوائي، ومخالفات شروط التراخيص، ومخالفات التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية؛ تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.



كما ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على أحد الأشخاص بالشرقية لقيامه بنشر صور ومقاطع فيديو مصحوبة بعبارات تشهير وإساءة لبعض السيدات.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية بلاغا من بعض الأشخاص بتضررهم من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق) مستخدم أحد الحسابات بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لقيامه بنشر صور ومقاطع فيديو لبعض السيدات، مصحوبة بعبارات فحواها التشهير والإساءة لهن وطلب مبالغ مالية منهم نظير عدم النشر.





ضبط كيانين تعليميين بدون ترخيص للنصب علي المواطنين بالإسكندرية

كما ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط شخصين بالإسكندرية لقيامهما بإدارة كيانين تعليميين وهميين بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخصين، بإدارة كيانين تعليميين وهميين"بدون ترخيص" كائنين بدائرة قسم شرطة باب شرقى بالإسكندرية للنصب والاحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى العديد من المجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى المؤسسات والشركات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية والترويج لنشاطه الإجرامى عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته شهادات بأسماء أشخاص مختلفين "مزورة"–دفاتر إيصالات إستلام نقدية–عدد من أكلاشيهات–عدد من الكتب مجهولة المصدر يتم تدريسها بالكيان- استمارات تسجيل - مجموعة من طلبات وإستمارات الإلتحاق بالكيان- ماكينة معاملات مالية–3 أجهزة"حاسب آلى"و 9 وحدات ذاكرة نقالة "بفحصهم تبين احتوائهم على أدلة تُشير إلى نشاطهما".

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم

القبض على صاحب أكاديمية وهمية لمنح شهادات دراسية مزيفة بالدقهلية

كما ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب أكاديمية وهمية لمنح شهادات دراسية مزيفة للنصب والإحتيال على المواطنين بمحافظة الدقهلية.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص؛ بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية للنصب والإحتيال على المواطنين ومنحهم شهادات دراسية فى العديد من المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى المؤسسات والشركات الكبرى "على خلاف الحقيقة"مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته« شهادات بأسماء أشخاص مختلفين "مزورة"–عدد كبير من بطاقات التأمين الصحى الشامل والكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفين- دفاتر تحصيل نقدية- مجموعة من صور مستندات لطلاب الكيان- هاتف محمول و3 حواسب آلية "بفحصهم تبين احتواؤهم على أدلة تُشير إلى نشاطه».

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم.