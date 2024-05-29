مجلس جامعة مصر التكنولوجية يقترح إنشاء مركز تدريب فني للسيارات الكهربائية

انعقد اليوم الأربعاء الاجتماع الدوري لمجلس جامعة مصر التكنولوجية الدولية بمقر الكلية التكنولوجية بالفيوم المشرف عليها صندوق تطوير التعليم.

وناقش اجتماع مجلس جامعة مصر التكنولوجية الدولية عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية.

ومن أهم الموضوعات التي ناقشها مجلس جامعة مصر التكنولوجية الدولية: متابعة انتظام سير أعمال الامتحانات بكليات ومدارس الجامعة والالتزام بضوابط أداءها واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان، والتأكيد علي سرعة الانتهاء من عملية التصحيح وظهور نتائج الطلاب عقب انتهاء الامتحانات مباشرة.

قرارات مجلس جامعة مصر التكنولوجية الدولية

ووافق مجلس جامعة مصر التكنولوجية الدولية على مقترح إنشاء مركز تدريب فني للسيارات الكهربائية والهجين بالكلية التكنولوجية بالقاهرة بالتعاون مع الجانب الكوري والشركات الصناعية الكبري المتخصصة في هذا المجال، وتطوير الورش لتطابق مراكز التدريب الدولية وتطوير المناهج لتواكب المهارات المطلوبة لسوق العمل، وتم تكليف الإدارة الهندسية بإعداد الرسومات الهندسية الخاصة بمركز التدريب.

كما وافق مجلس جامعة مصر التكنولوجية الدولية على مخاطبة الجهات المعنية لانشاء وحدة حسابية للجامعة تمهيداً لاستقلالها المالي كونها هيئة اعتبارية عامة .

ووافق مجلس جامعة مصر التكنولوجية الدولية على إنشاء وحدة الاحصاء لحصر المنشأت والكليات والمدارس التابعة للجامعة.

وكذلك وافق مجلس جامعة مصر التكنولوجية الدولية علي إنشاء وحدة حقوق الإنسان.

وناقش المجلس المقرح الخاص بأعداد الطلاب المقبولين للعام الجامعي 2024 / 2025 بكليات الجامعة.

واختتم مجلس جامعة مصر التكنولوجية الدولية جدول أعماله بمناقشة جداول التدريب الصيفي للطلاب بكافة البرامج بمختلف كليات الجامعة ، والموافقة علي مقترح انشاء مركز دعم التكنولوجيا والابتكار بالكلية التكنولوجية بالقاهرة وعرض ومناقشة اللائحة الداخلية للمركز ، وكذلك وضع آليات لجذب الطلاب الوافدين وتحديد المصروفات الدراسية لهم .

جدير بالذكر أن جامعة مصر التكنولوجية الدولية هي إحدى مشروعات صندوق تطوير التعليم، والتي تعد استدامة لمشروع المجمعات التكنولوجية التي أنشأها الصندوق بكل من مجمع الأميرية والفيوم وأسيوط وأبو غالب، وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2722 لسنة 2022 بإنشاء الجامعة كهيئة مستقلة ومقرها مجمع الأميرية للتعليم التكنولوجي بالقاهرة، ويشرف صندوق تطوير التعليم عليها.

وتخضع جامعة مصر التكنولوجية الدولية لوزارة التعليم العالي كجامعة تكنولوجية تحقق قيمة مضافة إلى الجامعات التكنولوجية المصرية التي أنشأتها وزارة التعليم العالي وهم ١٠ جامعات تكنولوجية.