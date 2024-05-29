رد صادم لمجلة أميركية بعد إزالتها لعلم فلسطين من صورة ممثل

طال مجلة "فانيتي فير" الأميركية الشهرية هجوم قوي بعدما نشرت صورة للممثل الأسترالي غي بيرس بعدما حذفت دبوس علم فلسطين الذي وضعه على صدره خلال حضوره مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 77 .

وقام مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي من جميع أنحاء العالم بوضع علامة على حساب Vanity Fair's X، متسائلين عن السبب وراء الإزالة الرقمية لدبوس علم فلسطين من الصورة على الرغم أن المجلة نسيت السوار الذي يحمل ألوان العلم الفلسطيني.

لتعتذر المجلة على هذا الفعل وأعادت نشر الصورة الأصلية بعد أن لاحظها أشخاص من مختلف أنحاء العالم، وكتبت المجلة أيضًا على موقع X: "لقد نشرنا عن طريق الخطأ نسخة معدلة من هذه الصورة على الموقع الإلكتروني (...) تم نشر النسخة الأصلية على إنستغرام في نفس اليوم. لقد صححنا خطأنا، ونعتذر".

وردًا على هذا الإعتذار توالت التعليقات من مستخدمي إكس تشير إلى أن هذه كانت خطوة متعمدة وليست خطأ وأن الاعتذار جاء بعد اكتشاف الجمهور الحقيقة.

مشاهير العالم يتضامنون مع غزة

استطاع عدد من مكشاهير العالم تقديم رسالة صامته حول دعمهم لغزة ورفضهم التام لما يحدث فيها من مجازر وحشية وذلك على السجادة الحمراء بمهرجان كان في دورته الـ 77 ، وكان الأسترالي غي بيرس واحدًا منهم حيث حضر بدبوس العلم الفلسطيني على ياقة بدلته كما ارتدى سوارا بألوان العلم الفلسطيني.

وقام الممثل بالتقاط صور للنسخة الفرنسية من المجلة الأميركية Vanity Fair في مهرجان كان السينمائي.

ويظهر بيرس في الصورة وهو يرتدي دبوس العلم الفلسطيني على ياقة بدلته وسوار منسوج بألوان العلم الفلسطيني على معصمه.