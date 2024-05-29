«العمر مجرد رقم» .. "هاشم عيسي" 65 عامًا حصد 5 بطولات عالم لمصر

فى رفع الأثقال والقوة البدنية

علي ما يبدوا أن مقولة «العمر مجرد رقم» هي حكمة خصصت فقط لأشخاص ذو قدرات فائقة، يتميزون بطموحات وآمال يصعب علي الآخرين استيعابها، وخير دليل علي ذلك هو الكابتن «هاشم عيسي».

ففي قرية كفر أبو زهرة التابعة للوحدة المحلية بشبلنجة ببنها فى محافظة القليوبية وعلى الطريق المؤدى إلى محافظات القناة يبدو المشهد ملفتا بشكل يومى لمسن في سن الخامسة والستون “65” من العمر، وهو يجرى ما لايقل عن 5 كيلومترات يوميًا استعدادًا لبطولة العالم في القوة البدنية التي تُقام اوائل عام 2025.

وليت الأمر أقتصر علي ذلك فحسب، بل أنه لم يكتفي من إحماءات وتدريباته اليومية، ويتوجه بعدها لمركز شباب شبلنجة ليمارس استعدادات البطولة القادمة مكملاً مسيرته في حصد الميداليات الذهبية من بطولات العالم .

يقول الكابتن هاشم عيسي، أنه يمارس رياضة القوة البدنية منذ 5 سنوات تقريبًا وهى رياضة تعتمد على القوة البدنية في رفع الأوزان والاثقال ولا يمارسها من كبار السن إلا عدد قليل بسبب صعوبتها وتحتاج إلى تدريب شاق ومستمر.

وأضاف قائلًا: حصدت عدد 14 بطولة محلية منها 4 بطولات القاهرة الكبرى وشرق الدلتا والقليوبية في كمال الاجسام، إلى جانب 10 بطولات قوة بدنية محلية بالإسكندرية وطنطا والزقازيق والمنصورة .

وأكد: بدأت الاستعداد لبطولات العالم حيث شاركت في بطولتين عام 2023 منافسًا لابطال العالم من 22 دولة وحصدت 5 ميداليات ذهبية رافعا علم مصر في المحافل الدولية.

وأوضح، أشاد بأدائي مايك سوينى رئيس الاتحاد الدولي للقوة البدنية، وكذلك اللواء محمود بركات رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي للقوة البدنية .

ولفت الكابتن هاشم عيسي، إلى أنه يستعد حاليا لبطولة العالم القادمة والتى ستقام على سفح الأهرامات بمشاركة عظماء اللعبة على مستوى العالم، متمنيًا حصوله علي مركز متقدم وحصد الميداليات الذهبية لرفع علم مصر خفاقًا.

وأشار الكابتن هاشم، إلى أنه بدأ الرياضة في سن متإخر وحصل على 10 بطولات محلية وإقليمية و5 ميداليات ذهبية في بطولات العالم منافسًا لـ 22 دولة أبرزهم روسيا وايرلندا وإيطاليا والهند، وجاهز للمشاركة في بطولة العالم القادمة التي تُقام أمام سفح الأهرامات بالجيزة أوائل العام المقبل 2025.

الكابتن هاشم عيسي

1000140345

1000140344

322fc0b2-6175-4e7b-9be0-2bad78ab2ad6-1_all_53950