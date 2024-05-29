ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط شخصين بالإسكندرية لقيامهما بإدارة كيانين تعليميين وهميين بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين.

ضبط كيانين تعليميين بدون ترخيص للنصب علي المواطنين بالإسكندرية



كيانان تعليميان وهميان بدون ترخيص

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخصين، بإدارة كيانين تعليميين وهميين"بدون ترخيص" كائنين بدائرة قسم شرطة باب شرقى بالإسكندرية للنصب والاحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى العديد من المجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى المؤسسات والشركات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية والترويج لنشاطه الإجرامى عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته شهادات بأسماء أشخاص مختلفين "مزورة"–دفاتر إيصالات إستلام نقدية–عدد من أكلاشيهات–عدد من الكتب مجهولة المصدر يتم تدريسها بالكيان- استمارات تسجيل - مجموعة من طلبات وإستمارات الإلتحاق بالكيان- ماكينة معاملات مالية–3 أجهزة"حاسب آلى"و 9 وحدات ذاكرة نقالة "بفحصهم تبين احتوائهم على أدلة تُشير إلى نشاطهما".

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم

القبض على صاحب أكاديمية وهمية لمنح شهادات دراسية مزيفة بالدقهلية

كما ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب أكاديمية وهمية لمنح شهادات دراسية مزيفة للنصب والإحتيال على المواطنين بمحافظة الدقهلية.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص؛ بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية للنصب والإحتيال على المواطنين ومنحهم شهادات دراسية فى العديد من المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى المؤسسات والشركات الكبرى "على خلاف الحقيقة"مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته« شهادات بأسماء أشخاص مختلفين "مزورة"–عدد كبير من بطاقات التأمين الصحى الشامل والكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفين- دفاتر تحصيل نقدية- مجموعة من صور مستندات لطلاب الكيان- هاتف محمول و3 حواسب آلية "بفحصهم تبين احتواؤهم على أدلة تُشير إلى نشاطه».

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم.