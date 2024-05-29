ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب أكاديمية وهمية لمنح شهادات دراسية مزيفة للنصب والإحتيال على المواطنين بمحافظة الدقهلية.

القبض على صاحب أكاديمية وهمية لمنح شهادات دراسية مزيفة بالدقهلية



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص؛ بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية للنصب والإحتيال على المواطنين ومنحهم شهادات دراسية فى العديد من المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى المؤسسات والشركات الكبرى "على خلاف الحقيقة"مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته« شهادات بأسماء أشخاص مختلفين "مزورة"–عدد كبير من بطاقات التأمين الصحى الشامل والكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفين- دفاتر تحصيل نقدية- مجموعة من صور مستندات لطلاب الكيان- هاتف محمول و3 حواسب آلية "بفحصهم تبين احتواؤهم على أدلة تُشير إلى نشاطه».

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم.