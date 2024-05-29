محافظ الغربية يتابع استمرار العمل بكورنيش المحلة الكبرى

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة تسعى بكل جهد في تطوير وتجميل ورفع كفاءة الشوارع وفتح محاور مرورية جديدة بكل مدن المحافظة، وذلك لتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري وإحداث نقلة حضارية لشوارع المحافظة أمام مواطنيها وزائريها.

جاء ذلك خلال متابعته أعمال تركيب انترلوك رصيف كورنيش المحلة الجديد على ترعة بحر شبين والذي يتم إنشاؤه على غرار ما تم في كورنيش مدينة طنطا.



وأشار رحمي، إلى أن الكورنيش سيكون محور مروري داخل المدينة يسهم في تيسير الحركة المرورية، وكونه متنفسا ومتنزها حضاريا لأهالي مدينة المحلة الكبرى.

وعلى صعيد آخر تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، أعمال الرصف الجارية بشارع المدارس ببسيون بطول 523متر و متوسط عرض 7متر ، فتم الانتهاء من تركيب بلوعات صرف مياه الأمطار ورفع المطابق وجاري تركيب الانترلوك بالشارع .



وأشار المحافظ، إلى أن الشارع يعد من الشوارع الحيوية المهمة بمدينة بسيون ومحور رئيسي يشهد كثافات مرورية كبيرة علي مدار اليوم ، وأعمال التطوير والرصف الجارية به ستساهم في تيسير الحركة المرورية ورفع العبء عن كاهل المواطنين .