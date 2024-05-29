1.2 مليار جنيه صافى أرباح «مدينة مصر» الربع الأول

سلام: نتائج الأعمال تدعم رؤيتنا الطموحة نحو بناء مجتمعات عمرانية مستدامة وفائقة الجودة

أعلنت شركة مدينة مصر، الرائدة فى مجال تطوير المجتمعات العمرانية الحديثة فى مصر، عن نتائجها المالية المستقلة للربع الأول من 2024، إذ بلغت الإيرادات 3 مليارات جنيه، فى حين بلغ صافى الربح 1.2 مليار جنيه.

من أبرز المؤشرات الرئيسة، ارتفاع المبيعات التعاقدية بمعدّل سنوى 729.6%، لتصل إلى 14.9 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2024، بفضل الارتفاع الملحوظ لمبيعات الوحدات.

قال عبد الله سلام الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، إن الشركة استهلت العام الجديد بنتائج مشرّفة، مدفوعة بالإنجازات التى حققتها خلال العام السابق، وهو ما يدعم ثقة الإدارة بتحقيق أهداف النمو المخططة و»رؤيتنا الطموحة نحو بناء مجتمعات عمرانية مستدامة وفائقة الجودة فى مختلف أنحاء مصر».

أضاف سلام، أن نتائج أعمال الشركة القوية خلال الربع الأول من العام الحالي، تؤكد التزامها المتواصل بالنمو مع قدرتها على تحقيق أهداف الاستراتيجية التى تتبناها، ومع ما انعكس فى تضاعف المبيعات التعاقدية خلال فترة التقرير 8 مرات لتسجل 14.9 مليار جنيه، إضافةً إلى نجاح شركتى منّك للاستثمار العقارى وإيجى كان للتطوير العقارى فى تسجيل مبيعات تعاقدية بقيمة 43 مليون جنيه.

وقد أثمر ذلك عن تضاعف الإيرادات ثلاث مرات لتبلغ 3.0 مليار جنيه تقريبًا خلال الربع الأول من عام 2024، ونمو صافى الربح بمعدل سنوى 286.7% ليسجل 1.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة. وتعد هذه النتائج شهادة لارتفاع معدلات الطلب على العقارات عالية الجودة التى نقدمها، واستمرار ثقة العملاء فى مكانة مدينة مصر الرائدة على ساحة التطوير العقارى المصرى.

وتابع: »فى إطار التزامنا الراسخ بتعزيز مكانتنا فى السوق المصري، أطلقت ذراع الشركة للبحوث والتطوير، منصة مدينة مصر إنوفيشن لابس، نظام (ثقة) والذى يقدم أول حل ابتكارى من نوعه فى سوق العقارات المصري، وهو عبارة عن شهادة ضمان تقدم بديلا لوديعة الصيانة التقليدية بما يتفق مع رؤيتنا الهادفة إلى معالجة التحديات المرتبطة بامتلاك العقارات فى مصر عبر تعظيم القيمة للعملاء من امتلاكهم وحدات عقارية فى مشروعاتنا». وتواصل مدينة مصر تقديم حلولها الابتكارية مثل «ثقة» لدعم العملاء من جهة، وإحداث طفرة فى سوق التطوير العقارى المصرى تليق بمكانة الشركة وثقافة الابتكار التى تتبناها.

تؤكد الإدارة فى الختام تفاؤلها بفرص النمو التى ينبض بها السوق، وقدرة مدينة مصر على اقتناص تلك الفرص مع تجاوز التحديات المحيطة، مدعومة بالمقومات الراسخة التى ينفرد بها سوق التطوير العقارى فى مصر، كما تتطلع الإدارة إلى مواصلة مسار النمو طوال العام وتجدد الالتزام بالابتكار لتعظيم القيمة لجميع الأطراف ذات العلاقة.

وتضاعفت مبيعات الشركة خلال الربع الأول بواقع 7 مرات إلى 2344 وحدة فى مختلف المشاريع، مقابل 333 وحدة الربع الأول 2023.

وجرى تسليم 140 وحدة، وهو تراجع سنوى بمعدل 49.3% مقابل 276 وحدة تم تسليمها خلال الفترة نفسها من العام السابق، نظرًا لتركيز الشركة على استكمال الأعمال الإنشائية بالمرافق الخدمية فى مشروعى تاج سيتى وسراى.

لكن من المتوقع تزايد وتيرة تسليم الوحدات السكنية مع نهاية العام الحالى.

ووصل ارتفاع الإيرادات لمعدل سنوى 194.6% إلى 3.0 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2024، بفضل النمو القوى لإجمالى المبيعات التعاقدية.

وارتفع مجمل الربح بمعدل سنوى 316.0% إلى 2.4 مليار جنيه، مصحوبًا بارتفاع هامش مجمل الربح ليسجل 80.7% مقابل 57.1% خلال الفترة المقابلة من العام السابق، مدعومًا بارتفاع إيرادات مبيعات الوحدات الجديدة المتميزة بهامش الأرباح المرتفع، مقارنةً بإيرادات تسليم الوحدات ذات هوامش الأرباح الأقل نسبيًا.

كما ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل سنوى 257.8% إلى 1.6 مليار جنيه الربع الأول من 2024، مصحوبًا بنمو هامش الأرباح التشغيلية ليسجل 52.6%، مقابل 43.3% خلال الفترة نفسها من العام السابق.

ايضا ارتفع صافى الربح بمعدل سنوى 286.7% إلى 1.2 مليار جنيه، وصاحب ذلك ارتفاع هامش صافى الربح إلى 39.4% مقابل 30.0% خلال نفس الفترة من العام السابق.

كما انخفض صافى الاقتراض إلى الصفر بنهاية الربع الأول من العام الحالي، وصاحب ذلك تسجيل صافى أرصدة نقدية قوية بقيمة 1.3 مليار جنيه. وانخفضت نسبة صافى الاقتراض إلى الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك لتسجل (0.85) مرة كما فى 31 مارس 2024، مقابل 1.47 مرة كما فى 31 ديسمبر 2023.

وبلغ رصيد أوراق القبض 4,0 مليار جنيه كما فى 31 مارس 2024 دون تغير ملحوظ مقارنة بنهاية ديسمبر 2023. وبلغت نسبة أوراق القبض إلى صافى الاقتراض (3.01) مرة خلال بنهاية مارس 2024، مقابل 6.26 مرة بنهاية عام 2023. وبلغ إجمالى أرصدة القبض (والتى تتضمن الشيكات المؤجلة لمبيعات الوحدات التى لم يتم تسليمها) 40.7 مليار جنيه بنهاية مارس 2024 مقابل 29.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023.

وبلغت المتحصلات النقدية من العملاء 3.3 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2024، وهو نمو سنوى بمعدل 276.6%.

وبلغ إجمالى الاستثمارات بأعمال الإنشاءات والبنية التحتية بالمشروعات القائمة 1.0 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2024، مقابل 512.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، على خلفية الاستثمارات اللازمة للأعمال الإنشائية بمشروعات تاج سيتى. وبلغ إجمالى عقود الإنشاءات الجديدة 1.26 مليار جنيه كما فى 31 مارس 2024.