محافظ دمياط تفتتح قسم الأشعة المقطعية بمستشفي الزرقا المركزي

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولة افتتاحية لعدد من مشروعات العيد القومى للمحافظة بقطاعات الصحة والتعليم، والتنسيق الحضارى بنطاق مركز ومدينة الزرقا و مدينة السرو

وبدأت نائب المحافظ، الجولة بإزاحة ستار الافتتاح لقسم الأشعة المقطعية C.T بمستشفى الزرقا المركزى، بحضور النائب محمود مشعل رئيس مجلس النواب، والدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن القسم يُعد إضافة جديدة للمستشفى، وذلك للنهوض بالخدمات الطبية التى تقدمها المستشفى للمترددين عليها من مركز ومدينة الزرقا والمناطق المحيطة و تقديم أفضل أوجه الرعاية الصحية اللازمة للمرضى وتخفيف عبء الانتقال إلى المستشفيات بالمناطق الأخرى لإجراء الفحص بالأشعة.

ووجهت نائب محافظ دمياط، الشكر إلى القائمين على هذه الجهود التى تأتى فى إطار خطة الدولة ورؤيتها للارتقاء بالقطاع الصحى وتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بكافة المناطق