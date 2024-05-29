زيارات مهمة لجناح مدينة الإنتاج الإعلامي في السوق الإعلامي بالبحرين

زار كلا من رئيس اتحاد المنتجين العرب، الدكتور إبراهيم أبو ذكري، ورئيس اتحاد إذاعات الدول العربية المهندس عبد الرحيم سليمان، جناح مدينة الإنتاج الإعلامي في السوق الإعلامي الذي أقيم في البحرين، واستقبلهما الدكتور عبد الفتاح الجبالي رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي والعضو المنتدب، تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون بين المؤسسات الإعلامية العربية وتبادل الخبرات في مجال الإنتاج الإعلامي. وقد أشاد كل من ابو ذكرى وسليمان بما تقدمه مدينة الإنتاج الإعلامي من أنشطة وخدمات إعلامية وخاصة خلال السنوات القليلة الماضية.

تم خلال الزيارة استعراض إنجازات مدينة الإنتاج الإعلامي وأحدث التقنيات والمشروعات المستقبلية التي تعمل عليها. كما تمت مناقشة فرص التعاون المشترك بين اتحاد المنتجين العرب واتحاد إذاعات الدول العربية ومدينة الإنتاج الإعلامي، بهدف دعم وتطوير الصناعة الإعلامية في المنطقة.

وتساهم مثل هذه الزيارات في تعزيز العلاقات بين المؤسسات الإعلامية العربية، وتشجيع الإنتاج المشترك، وتبادل المعرفة والخبرات، بما يسهم في رفع مستوى المحتوى الإعلامي المقدم للجمهور العربي.



