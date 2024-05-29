"كل العيون على رفح".. تضامن عالمي غير مسبوق للمشاهير بعد محرقة الخيام

بعد محرقة رفح

“كل العيون على رفح” لفتة إنسانية وتضامن عالمي غير مسبوق من نجوم الفن والرياضة ومشاعير الراب، بالتزامن مع الأحداث الدموية جراء مجزرة رفح التي عرفة إعلاميًا بـ “محرقة الخيام”.

انطلقت تلك الحملة الإنسانية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، والذي حقق خلال ساعات قليلة أكثر من 40 مليون مشاركة من مختلف دول العالم، شارك فيها رواد التطبيق مع نجوم الفن والترفيه والرياضة في مشاركة لافتة للجانب العالمي.

مغني الراب المصري لي جي سي

مغني الراب مروان موسى

الفنان تامر حسني

الفنان أمير عيد من فريق كايروكي

مغني الراب ويجز

الفنانة اللبنانية هبة طوجي

الفنان هاني عادل من فرقة وسط البلد

أحمد بهاء من فريق شارموفرز

عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد

النجمة الهندية سونام كابور

المغني العالمي ريكي مارتن

مجزرة رفح، أو محرقة الخيام هي مجزرة ارتكبها سلاح الجو الإسرائيلي في حقّ الفلسطينيين عشيّة 26 من مايو 2024 حينما شنَّت مقاتلات حربية في حوالي التاسعة مساءً غارات جويّة طالت محيط منطقة البركسات التي تؤوي نازحين شمال غرب رفح، ولم تكد تمضي دقائق حتى عاودَ الطيران الحربي غاراته مستهدفًا خيام النازحين قُرب مخازن الأونروا في الشمال الغربي لرفح أيضًا.

تسبَّب هذا الهجوم الإسرائيلي في مقتلِ ما لا يقلُّ عن 50 فلسطينيًا عددٌ كبيرٌ منهم الأطفال والنساء وأغلبهم من النازحين، كما أُصيب العشرات بحالات بترٍ في الأطراف وحروق شديدة وتفاقمَ الوضع في ظلِّ الحصار الإسرائيلي المستمر على القطاع ومنع دخول ما يكفي من المساعدات الطبيّة أقلّه وفي ظل توقّف أغلب مستشفيات القطاع عن العمل جرّاء الاستهدافات الإسرائيليّة.