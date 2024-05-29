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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

المنيا تناقش استعدادات انطلاق ماراثون الثانوية العامة

محافظ المنيا
محافظ المنيا

في ظل إقتراب موعد إنطلاق ماراثون إمتحانات الثانوية العامة 2024 ، والتي يتبعها استعدادات غير مسبوقة  لمسؤولي ديوان عام محافظة المنيا ، ومديرية التربية والتعليم ، ورجالات الشرطة المصرية بالمنيا ، والوحدات المحلية ، قامت المنيا برفع درجة الإستعداد القصوى ورفع حالة الطوارىء .

 

حيث عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اجتماعاً موسعاً، اليوم الأربعاء، لإستعراض خطة استعدادات المحافظة لانطلاق ماراثون امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 – 2024، والتي ستنطلق يوم الإثنين الموافق 10 يونيو المقبل ، جاء ذلك بحضور اللواء  ياسر عبدالعزيز السكرتير العام للمحافظة ، وممثل مديرية الأمن، والمقدم أحمد صفوت مساعد المستشار العسكري ، وحمدي مصطفي وكيل وزارة التربية والتعليم ، ورؤساء الوحدات المحلية التسع ، وعدد من وكلاء الوزارات ، ومديري الإدارات التعليمية والجهات المعنية.

 

أعلن المحافظ ، عن رفع درجة الإستعدادات القصوى ، لإستقبال امتحانات شهادة الثانوية العامة ، ورفع حالة الطوارئ بالمستشفيات ، والإسعاف ، والكهرباء ، وأشار المحافظ إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة ، لمتابعة الموقف أولا بأول ، بالتنسيق مع غرف العمليات الرئيسية والفرعية بمديرية التربية والتعليم بجميع المراكز،  منذ وصول أسئلة الإمتحانات وحتى توزيعها، مؤكدا ، على ضرورة توفير كل سبل الراحة للطلاب والمراقبين باللجان.

 

وجه محافظ المنيا ، كافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بتقديم كافة أوجه الدعم لمديرية التربية والتعليم ، في إجراء أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمحيط المدارس ، بصفة دورية ومستمرة ، بالإضافة ،  للتنسيق مع إدارة المرور، لمنع التزاحم بمحيط اللجان، مشدداً ، علي ضرورة تضافر كافة جهود الأجهزة التنفيذية ، من أجل خروج الإمتحانات بالصورة الطيبة و اللائقة بمحافظة المنيا.

 

كما وجه مسئولي مديرية التربية والتعليم ، بالتنسيق مع مديرية الأمن، لعمل كردون أمني بمحيط اللجان ، مؤكداً ، علي اتخاذ كافة الإجراءات الصحية اللازمة ، وتوفير طبيب داخل كل لجنة مع إسعاف مجهز على مستوي عال ، إضافة لسيارة مطافئ خارج اللجنة خلال فترة الإمتحانات ، ومشيراً ، إلى التنسيق مع كافة الجهات لتوفير الاستراحات اللازمة، وتجهيزها بجميع الخدمات اللازمة لمراقبي اللجان.

 

من جانبه ، أوضح حمدي مصطفى ، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أنه تم تخصيص  100 لجنة على مستوى جميع المراكز، يؤدي من خلالها الطلاب امتحانات الثانوية العامة ، مشيراً وكيل الوزارة ، إلى أن إجمالي عدد الطلاب المقيدين لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام ، يبلغ 37 ألف و 432 طالباً وطالبة.

الجريدة الورقية