المنيا تناقش استعدادات انطلاق ماراثون الثانوية العامة

في ظل إقتراب موعد إنطلاق ماراثون إمتحانات الثانوية العامة 2024 ، والتي يتبعها استعدادات غير مسبوقة لمسؤولي ديوان عام محافظة المنيا ، ومديرية التربية والتعليم ، ورجالات الشرطة المصرية بالمنيا ، والوحدات المحلية ، قامت المنيا برفع درجة الإستعداد القصوى ورفع حالة الطوارىء .

حيث عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اجتماعاً موسعاً، اليوم الأربعاء، لإستعراض خطة استعدادات المحافظة لانطلاق ماراثون امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 – 2024، والتي ستنطلق يوم الإثنين الموافق 10 يونيو المقبل ، جاء ذلك بحضور اللواء ياسر عبدالعزيز السكرتير العام للمحافظة ، وممثل مديرية الأمن، والمقدم أحمد صفوت مساعد المستشار العسكري ، وحمدي مصطفي وكيل وزارة التربية والتعليم ، ورؤساء الوحدات المحلية التسع ، وعدد من وكلاء الوزارات ، ومديري الإدارات التعليمية والجهات المعنية.

أعلن المحافظ ، عن رفع درجة الإستعدادات القصوى ، لإستقبال امتحانات شهادة الثانوية العامة ، ورفع حالة الطوارئ بالمستشفيات ، والإسعاف ، والكهرباء ، وأشار المحافظ إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة ، لمتابعة الموقف أولا بأول ، بالتنسيق مع غرف العمليات الرئيسية والفرعية بمديرية التربية والتعليم بجميع المراكز، منذ وصول أسئلة الإمتحانات وحتى توزيعها، مؤكدا ، على ضرورة توفير كل سبل الراحة للطلاب والمراقبين باللجان.

وجه محافظ المنيا ، كافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بتقديم كافة أوجه الدعم لمديرية التربية والتعليم ، في إجراء أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمحيط المدارس ، بصفة دورية ومستمرة ، بالإضافة ، للتنسيق مع إدارة المرور، لمنع التزاحم بمحيط اللجان، مشدداً ، علي ضرورة تضافر كافة جهود الأجهزة التنفيذية ، من أجل خروج الإمتحانات بالصورة الطيبة و اللائقة بمحافظة المنيا.

كما وجه مسئولي مديرية التربية والتعليم ، بالتنسيق مع مديرية الأمن، لعمل كردون أمني بمحيط اللجان ، مؤكداً ، علي اتخاذ كافة الإجراءات الصحية اللازمة ، وتوفير طبيب داخل كل لجنة مع إسعاف مجهز على مستوي عال ، إضافة لسيارة مطافئ خارج اللجنة خلال فترة الإمتحانات ، ومشيراً ، إلى التنسيق مع كافة الجهات لتوفير الاستراحات اللازمة، وتجهيزها بجميع الخدمات اللازمة لمراقبي اللجان.

من جانبه ، أوضح حمدي مصطفى ، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أنه تم تخصيص 100 لجنة على مستوى جميع المراكز، يؤدي من خلالها الطلاب امتحانات الثانوية العامة ، مشيراً وكيل الوزارة ، إلى أن إجمالي عدد الطلاب المقيدين لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام ، يبلغ 37 ألف و 432 طالباً وطالبة.